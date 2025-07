Webinar mit Lars Erichsen: Geht die Rallye weiter? Dann steigen DIESE Aktien!

Marktausblick mit dem Profi

Die Börsen haben 2025 bislang für reichlich Überraschungen gesorgt. Doch ist das erst der Anfang? Im exklusiven Live-Webinar am 10. Juli um 18 Uhr analysiert Börsenexperte Lars Erichsen, ob die Rallye an den Märkten weitergeht - und welche Aktien jetzt besonders ins Rampenlicht rücken könnten.

Das erste Halbjahr 2025 war für Anleger ein Wechselbad der Gefühle - von KI-getriebenen Kursfeuerwerken über geopolitische Unruhe bis hin zu überraschend robusten Konjunkturdaten. Inmitten dieser Dynamik stellt sich eine Frage, die derzeit alle Investoren bewegt: War das bereits der Höhepunkt der diesjährigen Börsenrallye - oder stehen wir erst am Anfang einer neuen Aufwärtsbewegung?

Genau hier setzt das Webinar mit Lars Erichsen am 10. Juli ab 18 Uhr an: Es beleuchtet die fundamentalen Treiber der aktuellen Entwicklung - und zeigt auf, ob Anleger nun auf eine Fortsetzung hoffen dürfen oder Vorsicht walten lassen sollten.

Der erfahrene Börsenstratege wirft einen exklusiven Blick auf makroökonomische Trends, die Marktpsychologie und die charttechnische Großwetterlage. Im Zentrum steht dabei vor allem eine Frage: Wenn die Rallye weitergeht - welche Aktien profitieren als Erste? Wer wissen will, welche Titel im Ernstfall durchstarten, bekommt im Webinar am 10. Juli ab 18 Uhr exklusive Einblicke.

Neben den Marktanalysen bietet das Webinar am 10. Juli ab 18 Uhr auch strategische Orientierung für Anleger, die 2025 nicht dem Zufall überlassen wollen. Ob Trendfolger, Swingtrader oder langfristiger Investor - jeder Teilnehmer erhält tiefgreifende Analysen, glasklare Einschätzungen und konkrete Handlungsimpulse, um das eigene Depot gezielt auszurichten und frühzeitig die Gewinner von morgen zu identifizieren. Wer also nicht nur zuschauen, sondern agieren will, sollte sich diesen Termin im Kalender rot anstreichen.

Dieses Webinar wird Ihnen präsentiert von Goldman Sachs.

Ihr Experte im Online-Seminar

Lars Erichsen Jahrgang 1972, ist seit etwa 30 Jahren an der Börse aktiv. Seit 2011 gibt der erfahrene Trader mit den Spezialgebieten Aktien, Edelmetalle und Gold verschiedene Börsenbriefe heraus, wie etwa die "Rendite-Spezialisten" und den kostenlosen "Lars Erichsen - Report". Erichsen ist gern gesehener Interviewpartner von zahlreichen Finanz- und Börsenmedien wie etwa ARD Börse oder Börsen-Radio. Darüber hinaus informiert er interessierte Anleger mit regelmäßigen Beiträgen auf dem YouTube-Kanal @ErichsenGeld.