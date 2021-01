Online-Seminar: Krypto, Märkte, Trends - Anlagemöglichkeiten 2021 an den Börsen

Im Marktausblick am Montag um 18 Uhr nimmt der Analyst Jürgen Schmitt spannende Wertpapiere unter die Lupe. Was erwartet Anleger nach einigen der turbulentesten Monate, die die Finanzwelt je erlebt hat? Wie wirkt sich der Machtwechsel in den USA auf die Börse aus? Und vor allem: Wie geht es mit der Corona-Pandemie an den Märkten weiter?

Jürgen Schmitt gibt einen umfassenden Ausblick auf das Börsenjahr 2021. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Antworten auf folgende Fragen: Was verraten die Charts für 2021? Was halten Profis von der aktuellen Börsensituation? Wie sollten Sie als Anleger sich nun verhalten? Hinzu kommt ein weiteres Thema, das wieder in aller Munde ist: Krypto!

Doron Rozenberg, leidenschaftlicher Trader und Marketing-Manager für den DACH-Bereich bei eToro, wird sich im Online-Seminar am Montag den Kryptowährungen widmen und gibt einen umfassenden Ausblick für 2021. Wie geht es mit dem Bitcoin weiter? Erreicht dieser 2021 das nächste Rekordhoch? Steht bereits eine andere interessante Kryptowährung in den Startlöchern?

Unterstützt werden die beiden erfahrenen Börsianer im exklusiven Online-Seminar am Montagabend um 18 Uhr von Michal Almekias, die den Webinarteilnehmern die Social-Trading-Plattform eToro näherbringen wird. "Ich führe Ihnen vor, wie Sie mit eToro chancenreiche Wertpapiere besonders leicht kaufen können", so die Trading-Spezialistin. "Außerdem bietet eToro Ihnen als Anleger die Möglichkeit, erfolgreichen Tradern zu folgen und deren Anlagestrategie zu kopieren."

Ihre Experten im Online-Seminar

Jürgen Schmitt ist leidenschaftlicher Börsianer und seit vielen Jahren Chefredakteur von "Der Börsenspiegel", von "Aktien-Monitor" und von "Das Top-10-Depot". Der studierte Diplom-Betriebswirt war von 2006 bis 2013 unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Technologie-Holding MAX21 AG. Seit 2016 ist er Geschäftsführer der JS Media GmbH.

Doron Rozenberg ist seit fast 6 Jahren bei eToro und Marketing-Manager im DACH-Bereich. Darüber hinaus hat er eine langjährige Erfahrung im Online Marketing und in der Finanzberatung. Als waschechter Frankfurter ist er auch selber Trader seit vielen Jahren.

Michal Almekias ist zertifizierte Makro- und Gesundheitsökonomin und absolvierte Ihr Studium in Ihrer Heimatstadt Berlin. Aufgrund Ihrer internationalen Erfahrungen und ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Fähigkeiten, setzte Sie sich intensiv als Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragte mit Investment- und Workflow-Strategien von Unternehmen auseinander. Michal Almekias begann bei eToro als Account-Managerin und betreute ihre Kunden mit höchster Qualität. Ihre Aufgabenbereiche zeichneten sich in Risiko- und Portfoliomanagement, Marktanalysen und Finanzkontrollen aus. Heute ist Michal Almekias Social Media Managerin im DACH-Bereich bei eToro.

