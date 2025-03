Webinar: Gezielt investieren mit ETFs - USA-Gewichtung, Innovationen und europäische Märkte im Fokus

Neue Portfolio-Ordnung

Wie lassen sich Klumpenrisiken im Portfolio reduzieren? Welche Zukunftsthemen bieten langfristiges Wachstumspotenzial? Und wie steht es um die aktuellen Entwicklungen in Europa? Das Webinar am 26. März ab 18 Uhr liefert Antworten! Erfahren Sie, wie ETFs gezielt eingesetzt werden können, um politische Unsicherheiten auszugleichen, Innovationen frühzeitig zu identifizieren und europäische Märkte strategisch zu nutzen.

Ein besonderer Fokus des Webinars am 26. März liegt auf der Steuerung der USA-Gewichtung im Portfolio. Viele Anleger investieren über breit gestreute Indizes wie den MSCI World, doch dieser enthält einen hohen Anteil an US-Aktien. In Zeiten politischer Unsicherheiten kann es sinnvoll sein, gezielt gegenzusteuern. Das Webinar zeigt, wie sich mit einem MSCI World ex USA-ETF oder spezifischen US-Indizes Klumpenrisiken reduzieren und die USA-Gewichtung individuell anpassen lässt.

Ein weiteres Thema im ETF-Webinar sind Zukunftstrends und Innovationen, die große Potenziale für Investoren bieten. Doch wie lassen sich solche Chancen frühzeitig identifizieren? Patentdaten sind ein spannendes Instrument, um Unternehmen mit vielversprechenden Technologien und innovativen Ansätzen zu erkennen. Besonders in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, erneuerbaren Energien und Biotechnologie ergeben sich langfristige Investitionsmöglichkeiten. Das Webinar erläutert, wie diese Informationen in ETF-Strategien eingebunden werden können.

Auch die Entwicklung der europäischen Märkte steht im Fokus. Europa spielt eine bedeutende Rolle im globalen Wirtschaftsgeschehen, doch die Märkte stehen vor Herausforderungen wie geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Transformation. Das Webinar am 26. März ab 18 Uhr gibt einen Überblick über die wichtigsten europäischen Indizes, darunter der DAX und MDAX, und beleuchtet deren aktuelle Performance sowie zukünftige Wachstumsperspektiven.

Ihre Expertin im Online-Seminar

Begüm Sapancilar betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Neobroker. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Begüm hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).