Online-Seminar: Erbe ohne Stress - So investieren Sie Ihr Vermögen in 2024 richtig

Profi-Tipps für Ihr Depot

Die richtige Vermögensanlage nach einer Erbschaft stellt viele Menschen vor Herausforderungen. Ob eine größere Summe oder eine Immobilie vererbt wurde - die Frage, wie dieses Erbe gewinnbringend und ohne Stress investiert werden kann, ist komplex. Ein exklusives Online-Seminar am 26. September ab 18 Uhr gibt praxisnahe Einblicke, wie das eigene Erbe zukunftssicher angelegt werden kann.

Nach einer Erbschaft stehen viele vor der Entscheidung, wie sie das geerbte Vermögen bestmöglich investieren sollen. Besonders bei Immobilienanlagen gibt es zahlreiche Fallstricke, die bedacht werden müssen. Im Online-Seminar am 26. September ab 18 Uhr wird aufgezeigt, welche Risiken durch Mietnomaden, schwierige Mietersuche oder Refinanzierungsprobleme entstehen können und wie sich diese auf den langfristigen Vermögensaufbau auswirken. Es wird außerdem der Frage nachgegangen, ob der Verkauf der Immobilie eine sinnvollere Alternative sein könnte, um das Erbe stressfrei zu vermehren.

Auch der Bereich Aktien birgt für Privatanleger viele Fallstricke. Das Online-Seminar am 26. September ab 18 Uhr deckt auf, warum Einzelanlagen oft mit hohen Risiken verbunden sind und welche psychologischen Fallen Privatanlegern immer wieder unterlaufen. Mithilfe fundierter Analysen wird erläutert, warum der Aufwand der Selbstverwaltung oft unterschätzt wird und welche langfristigen Auswirkungen dies haben kann.

Ein besonderes Highlight des Online-Seminar am 26. September ab 18 Uhr sind die vorgestellten Strategien, die auf jahrzehntelangen Erfolg zurückblicken. Von krisenfesten Dividendenstrategien bis hin zur Allwetter-Geldanlage - es werden Wege aufgezeigt, wie Vermögen auch in turbulenten Zeiten sicher vermehrt werden kann. Profitieren Sie von erprobten Konzepten und erfahren Sie, wie sich das eigene Erbe optimal nutzen lässt.

Ihre Experten im Online-Seminar

Tobias Gabriel, Vorstand HAC VermögensManagement AG: Tobias Gabriel, Jahrgang 1992, begann 2011 das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg, welches er 2016 mit einem Master of Science abschloss. Bereits 2012, während seines Studiums, begann er seine Karriere bei HAC. Nach dem Studienabschluss engagierte er sich im Aufbau der Immobilienabteilung und übernahm erste Mandanten, u. a. in der Vermögensverwaltung und Immobilienfinanzierung. Seit 2018 agiert Gabriel als Chefredakteur des HAC-Kundenmagazins. Seit 2023 ist er Teil des vierköpfigen Vorstands. In seiner Freizeit unternimmt der Naturliebhaber und Familienvater gerne Outdoor-Trips und begeistert sich für Naturwissenschaften, Fußball, Architektur, Immobilien, Finanzpsychologie, Malerei und das weltweit komplexeste Strategiespiel Go.

Michael Arpe, Gründer und Vorstandsvorsitzender HAC VermögensManagement AG: Michael Arpe, Jahrgang 1964, ist der Gründer und Vorstandsvorsitzende der HAC AG, einem renommierten Vermögensverwalter mit hanseatischem Ursprung. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1996 hat Arpe die Firma kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Unter seiner Führung hat sich die HAC AG von einem kleinen Anlegerclub zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung entwickelt. Arpe verkörpert die Werte der Hanse: Vertrauen, Verlässlichkeit und eine starke Gemeinschaft. Diese Werte sind nicht nur die Grundlage seiner persönlichen Philosophie, sondern auch die Eckpfeiler der Unternehmensstrategie der HAC AG. Er glaubt fest daran, dass eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich auf gemeinsame Werte verständigt und miteinander Geschäfte macht, stärker und nachhaltiger ist. Diese Überzeugung spiegelt sich in der engen, vertrauensvollen Beziehung wider, die HAC AG zu ihren Mandanten pflegt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Arpe ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt. Er legt großen Wert auf persönlichen Kontakt und individuelle Betreuung, was sich in der Art und Weise zeigt, wie die HAC AG das Geld ihrer Mandanten verwaltet.