Online-Seminar: Erträge maximieren, Risiken minimieren - Praxisnahe Tipps für clevere Anleger

» Kostenlos anmelden und die perfekte Portfolio-Balance finden!

Die Märkte sind volatil und unberechenbar. Gerade in diesen turbulenten Zeiten an den Finanzmärkten ist es für Anleger oft eine Herausforderung, die richtige Balance zwischen Erträgen und Risiken zu finden. Im Online-Seminar am 10. Mai um 18 Uhr erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die aktuelle Situation an der Börse und erfahren, wie Sie Ihre Anlagestrategie anpassen können, um mit den aktuellen Herausforderungen umzugehen. Aktienexperte und Lead Portfolio Manager Christian Schmitt zeigt Ihnen die Chancen und Risiken der aktuellen Marktlage und stellt Ihnen praxisnahe Ansätze vor, wie Sie als Anleger die richtige Balance finden können.

» Hier klicken und exklusive Portfolio-Tipps vom Profi erhalten!

"Erträge sind nicht ohne Risiken zu haben", erklärt Christian Schmitt im Vorgespräch. Umso wichtiger sei es, die Risiken zu kennen, sie bewusst einzugehen und sie so auch sinnvoll minimieren zu können. Im Online-Seminar am 10. Mai ab 18 Uhr erfahren Sie, wie Sie anhand fünf konkreter und wichtiger Risikomanagement-Bausteine Ihr Portfolio diversifizieren, Ihre Anlageziele klar definieren und Ihre Risikobereitschaft realistisch einschätzen können, um langfristig an der Börse erfolgreich zu sein.

» Jetzt anmelden und die wichtigsten Bausteine des Risikomanagements kennenlernen!

Neben einer fundierten Marktanalyse und Anlagetipps wird Christian Schmitt im Online-Seminar am 10. Mai explizit auf Einzelaktienbeispiele eingehen und Ihnen die Möglichkeit bieten, direkt in Kontakt zu treten und Ihre Fragen zu stellen. Melden Sie sich jetzt kostenlos zu diesem spannenden Online-Seminar an!!

Ihr Experte

Der studierte Wirtschaftsmathematiker und CFA-Charterholder Christian Schmitt verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Portfolio Management. Erfahrung sammelte er als Fondsmanager für diverse Aktien- und Mischfonds sowohl bei einer großen deutschen Landesbank, als auch in der Investmentboutique eines mittelständigen Vermögensverwalters, bevor ihn sein Weg im Oktober 2015 zu ETHENEA führte. Dort agiert er als Lead Portfolio Manager des Ethna-DYNAMISCH, dem er seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit widmet. Der Großteil seines eigenen liquiden Vermögens ist im Ethna-DYNAMISCH investiert, so dass er mit Anlegern des Fonds stets authentisch und auf Augenhöhe kommuniziert.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com