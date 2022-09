Online-Seminar: Jede Rezession ist eine Kaufgelegenheit - Auf diese Faktoren schauen Experten

Ob man will oder nicht - Rezessionen gehören zum Wirtschaftszyklus, auch wenn sie unbeliebt sind. Denn normalerweise verlieren in dieser Zeit Vermögenswerte an Wert. Den Wirtschaftsabschwung auszusitzen und nicht zu investieren, kann allerdings genau der falsche Ansatz sein. Denn einige Titel profitieren von der Rezession. Welche das sind, erfahren Sie im Online-Seminar am 12. September ab 18 Uhr.

Grundsätzlich gilt: Bei hohen Kursen von Aktien und Indizes kaufen Sie teuer. Sind die Kurse niedrig, wird der Einstieg günstiger, Sie erhalten für die gleiche Menge Geld deutlich mehr Anteile. Eine Rezession bietet sich deswegen an, um Wertpapiere von spannenden Unternehmen zu kaufen. So können Sie von den steigenden Kursen nach der Rezession profitieren und Ihre Rendite deutlich steigern.

Simon Westendorf, Leiter des Aktienmanagements bei Bellevue Asset Management und Manager des StarCapital Equity Value Plus, erläutert im Online-Seminar, wie Aktienexperten jetzt vorgehen, wo die Fallstricke liegen und welche Aktien besonders vom Aufschwung nach der Rezession profitieren.

Ihr Experte

Simon Westendorf gehört seit 2018 als Portfoliomanager zum Team für aktive Anlagestrategien und leitet seit 2021 das Aktienmanagement. Zudem verantwortet er den StarCapital Equity Value Plus und hat die Weiterentwicklung des Investmentprozesses bei Bellevue Asset Management maßgeblich geprägt. Zuvor war er zwei Jahre lang bei der Deutschen Bank und der DWS beschäftigt.

