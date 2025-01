Webinar: Fünf Megatrends für 2025 - Die Zukunft der Geldanlage verstehen und nutzen

Profi-Tipps für Ihr Depot

Das Webinar am 28. Januar Abend ab 18 Uhr bietet fundierte Einblicke in die wichtigsten Trends, die die Welt von morgen prägen werden, und zeigt, wie Vermögensprofis diese für ihre Anlagestrategien nutzen. Im Fokus steht die Multi-Diversifikation, die es Anlegern ermöglicht, ihr Portfolio krisenfest zu gestalten und von den stärksten Wachstumstreibern zu profitieren. Mit einem klaren Anlage-Motto - langfristig denken, Fehler vermeiden, Qualitätsaktien selektieren und breit streuen - erhalten Teilnehmende praxisnahe Tipps für eine nachhaltige und zukunftssichere Vermögensplanung.

Die Inhalte des Webinars am 28. Januar Abend ab 18 Uhr umfassen eine detaillierte Einführung in die Anwendung von Multi-Diversifikation, inklusive praktischer Beispiele zu Investitionen in Einzelaktien, ETFs und Fonds. Ergänzt wird dies durch wertvolle Einblicke in die Psychologie der Geldanlage, um häufige kognitive Verzerrungen zu erkennen und Anlageentscheidungen zu optimieren. Professionelle Vermögensverwalter geben ihr Wissen weiter und beleuchten dabei, wie aktuelle Megatrends wie Digitalisierung , nachhaltige Energien oder demografischer Wandel die Wirtschaft und Finanzmärkte beeinflussen.

Ihre Experten im Online-Seminar

Tobias Gabriel, Vorstand HAC VermögensManagement AG: Tobias Gabriel, Jahrgang 1992, begann 2011 das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg, welches er 2016 mit einem Master of Science abschloss. Bereits 2012, während seines Studiums, begann er seine Karriere bei HAC. Nach dem Studienabschluss engagierte er sich im Aufbau der Immobilienabteilung und übernahm erste Mandanten, u. a. in der Vermögensverwaltung und Immobilienfinanzierung. Seit 2018 agiert Gabriel als Chefredakteur des HAC-Kundenmagazins. Seit 2023 ist er Teil des vierköpfigen Vorstands. In seiner Freizeit unternimmt der Naturliebhaber und Familienvater gerne Outdoor-Trips und begeistert sich für Naturwissenschaften, Fußball, Architektur, Immobilien, Finanzpsychologie, Malerei und das weltweit komplexeste Strategiespiel Go.

Michael Arpe, Gründer und Vorstandsvorsitzender HAC VermögensManagement AG: Michael Arpe, Jahrgang 1964, ist der Gründer und Vorstandsvorsitzende der HAC AG, einem renommierten Vermögensverwalter mit hanseatischem Ursprung. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1996 hat Arpe die Firma kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Unter seiner Führung hat sich die HAC AG von einem kleinen Anlegerclub zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung entwickelt. Arpe verkörpert die Werte der Hanse: Vertrauen, Verlässlichkeit und eine starke Gemeinschaft. Diese Werte sind nicht nur die Grundlage seiner persönlichen Philosophie, sondern auch die Eckpfeiler der Unternehmensstrategie der HAC AG. Er glaubt fest daran, dass eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich auf gemeinsame Werte verständigt und miteinander Geschäfte macht, stärker und nachhaltiger ist. Diese Überzeugung spiegelt sich in der engen, vertrauensvollen Beziehung wider, die HAC AG zu ihren Mandanten pflegt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Arpe ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt. Er legt großen Wert auf persönlichen Kontakt und individuelle Betreuung, was sich in der Art und Weise zeigt, wie die HAC AG das Geld ihrer Mandanten verwaltet.