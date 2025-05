Webinar: Investieren im Zollschock - Chancen, Risiken, Strategien

Profi-Tipps für Ihr Depot

Zölle, Handelsstreitigkeiten und geopolitische Spannungen sorgen für Unsicherheit an den Märkten. Die TradingBrothers Falk und Arne Elsner zeigen im Webinar heute ab 18 Uhr, welche Anlagestrategien in solchen Phasen Bestand haben - wissenschaftlich fundiert und praxisnah.

Das Webinar heute ab 18 Uhr analysieren die TradingBrothers, wie sich geopolitische Entwicklungen - insbesondere das aktuelle Zollumfeld - auf die Kapitalmärkte auswirken. Im Fokus stehen nicht kurzfristige Reaktionen, sondern strukturelle Zusammenhänge, die für mittel- und langfristige Investitionen relevant sind. Das Webinar greift damit ein Thema auf, das viele Anleger aktuell beschäftigt.

Neben der Analyse der aktuellen Marktentwicklungen werden im Webinar heute um 18 Uhr auch die potenziellen langfristigen Auswirkungen der neuen US-Regierungspolitik auf verschiedene Sektoren und Anlageklassen untersucht. Dabei werden sowohl Chancen als auch Risiken identifiziert, die sich aus den politischen Entscheidungen ergeben. Ihnen wird ein umfassendes Verständnis der möglichen Marktszenarien vermittelt, auf deren Grundlage Sie fundierte Investitionsentscheidungen treffen können.

Abschließend bietet das Webinar am heutigen Abend praktische Strategien und Handlungsempfehlungen für Anleger, um in einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld erfolgreich zu navigieren. Es werden Ansätze vorgestellt, wie Portfolios diversifiziert und gegen potenzielle Volatilität abgesichert werden können. Zudem wird erörtert, welche Indikatoren und Markttrends in den kommenden Monaten besonders beobachtet werden sollten, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können.

Dieses Webinar wird Ihnen präsentiert von Goldman Sachs.

Ihre Experten im Online-Seminar

Falk Elsner und Arne Elsner: Geschäftsführer und Gründer tradingbrothers.com Falk und Arne Elsner sind seit über 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv. Sie entstammen einer Familie mit langer Aktienkultur und haben ein Netzwerk aus erfahrenen Tradern und Investoren. Seit 2012 betreiben sie tradingbrothers.com, wo sie Handelssysteme und praxisorientiertes Börsenwissen anbieten. Sie zeigen, was sie tun, mit Echtgeld! Als Referenten bei Fachveranstaltungen und Anlegermessen sind sie seit vielen Jahren aktiv und gerne gesehen.