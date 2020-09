Experten-Seminar: Mit ESG-Kriterien nachhaltig und profitabel investieren

Nachhaltigkeit ist nicht nur modern, es ist auch ein milliardenschwerer Markt für Geldanlagen, der dynamisch wächst. Deswegen kann es für Sie als Anleger ein großer Vorteil sein, zu verstehen, worum es bei nachhaltigen Geldanlagen geht. Die Abkürzung ESG liefert mit drei Buchstaben eine einfache und praktische Gedankenstütze. Die Buchstaben stehen für Environment, Social und Governance. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das Umwelt, sozial und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist also nicht nur ein reines Umweltthema.

Immer mehr Anleger möchten ihr Geld in nachhaltig arbeitende Unternehmen investieren und es zeigt sich, dass sich Nachhaltigkeit und Geldanlagen gut kombinieren lassen. Im Online-Seminar am 16. September um 18 Uhr wird Ihnen Börsen-Experte Sebastian Wielert praxisnah anhand des weltweiten Index MSCI World erklären, wie Sie nachhaltig investieren und die ESG-Kriterien in Ihr Portfolio einfließen lassen können.

» Hier klicken und kostenlos zu diesem spannenden Seminar anmelden!

Sebastian Wielert wird im Seminar die Grundlagen von ESG-Nachhaltigkeit erklären. Wichtige Punkte sind dabei, wie sich die Kriterien zusammensetzen, welche Rolle sie spielen und wie sie in ein Portfolio einfließen können. Er wird auch darauf eingehen, warum es beim Klimawandel nicht nur um Umweltschutz geht, sondern darum, dass alle Bereiche der Gesellschaft eine Rolle dabei spielen. Ein weiteres Thema wird das Erkennen von Risiken durch ESG-Kriterien sein, da ESG-Informationen Transparenz schaffen sollen bei der Unternehmensperformance.

Im Experten-Seminar am 16. September um 18 Uhr wird Sebastian Wilert Ihnen praxisnah erklären, wie Sie mit ESG-Kriterien nachhaltig und proftiabel investieren können. Interessiert? Dann melden Sie sich über nach­stehenden Link unverbindlich zum Experten-Seminar an!

» Jetzt kostenlos zum Experten-Seminar anmelden!

Abonnieren Sie jetzt den YouTube-Kanal der Ratgeber-Redaktion - und erfahren Sie, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen!

Wenn Sie als Anleger immer bestens über das Börsengeschehen informiert sein wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen. Dort erfahren Sie, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen können. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr!

In unseren leicht verständlichen Erklär- und Praxisvideos geben wir Ihnen Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie eröffnen Sie ein Wertpapierdepot? Wie kaufen Sie Aktien? Was sind Swap-ETFs? Warum sollte ein ETF-Sparplan in Börsenkrisen weiterlaufen? Welche Aktien sind jetzt einen Blick wert? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten?

Schauen Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion doch einfach mal an - es lohnt sich!

Ihr Experte im Online-Seminar

Sebastian Wielert förderte er den Vertrieb bei der Fondsgesellschaft Deka und verantwortet nun den ETF Vertrieb der Sparkassen und Genossenschaften bei DWS Xtrackers. Seine Bankkarriere begann 2002 in München als Anlageberater bei der Citibank. Von 2007 bis 2015, war Sebastian Wielert als Leiter Vermögensberatung, Vorgesetzter von Anlage- und Vermögensberatern bei der Targobank in Bayern. Sein besonderes Interesse liegt bei nachhaltigen Geldanlagen und Technologie Opportunitäten.

Disclaimer:

Risiken, wie zum Beispiel die von Kurs- oder Währungs­verlusten, können nie gänzlich aus­geschlossen werden. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch ansteigen und Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück. Frühere Wert­entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Ausführliche Informationen zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem entsprechenden aktuellen Verkaufs­prospekt. Der Verkaufs­prospekt, das KID, das Verwaltungs­reglement bzw. die Satzung, den jeweiligen Jahres- und Halbjahresbericht können bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (Postanschrift: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg oder im Internet: www.ipconcept.com) oder unter der E-Mail: info@ipconcept.com kostenlos in deutscher Sprache angefordert werden.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: maxsattana / Shutterstock.com