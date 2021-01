Online-Seminar: Flexibel anlegen, ohne auf Sicherheit und Rendite zu verzichten? Das geht mit Allvest, der neuen digitalen Tochter der Allianz!

Kapitalanlage und Vermögensaufbau sind keine triviale Angelegenheit, vor allem wenn Anleger ihre Rendite maximieren und gleichzeitig ihr Risiko minimieren wollen. Aber schließt sich das eigentlich grundsätzlich aus? Die Investment-Experten der Allianz sagen: nein!

Im Online-Seminar am 3. Februar um 18 Uhr stellen die Investment-Profis Martin Schneider und Neil A. Robertson Allvest powered by Allianz vor: Es richtet sich an Kunden, denen Renditechancen ebenso wichtig sind wie Sicherheiten und die gleichzeitig jederzeit den Wert Ihrer Geldanlage einsehen wollen und dabei flexibel ein- und auszahlen können. Also komplett digital und hoch flexibel.

Wie kann das alles gleichzeitig gehen - komplett digital, hochflexibel, renditestark und mit hoher Sicherheit? Allvest bietet eine neuartige Kombination aus ETFs und Investmentfonds und dem renditestarken Sicherungsvermögen der Allianz. Damit sind Sicherheit und Rendite in einem vereint. Sicher und breit gestreut mit Investments in über 50 Anlageklassen sowie über 2.500 Einzeltiteln. Der leistungsstarke Wertsicherungsmechanismus der Allianz wahrt Renditechancen bei gleichzeitiger Sicherstellung der gewählten Garantie. Wie genau das funktioniert, erfahren Sie am 3. Februar im Online-Seminar.

Allvest bündelt somit die Stärken der Allianz von Produktexpertise bis hin zu globaler Investmentkompetenz. Alles aus einer Hand und durch schlanke digitale Prozesse besonders kostengünstig. Die Investment-Profis der Allianz erklären Ihnen im Online-Seminar am 3. Februar live um 18 Uhr außerdem, wie Sie mit der Rentenversicherung von Allvest von den individuellen steuerlichen Vorteilen profitieren können.

Ihre Experten im Webinar

Martin Schneider ist Managing Director von Allvest powered by Allianz, Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Aktuar (DAV). Er wechselte für den Aufbau von Allvest von McKinsey zur Allianz. Bei McKinsey hat er die Entwicklung neuer und digitaler Geschäftsmodelle im Finanzbereich vorangetrieben.

Neil A. Robertson ist Senior Asset-Liability Manager bei der Allianz Investment Management SE, kurz AIM, und unter anderem auch zuständig für die Entwicklung von leistungsstarken Anlagelösungen wie der Allianz-Tochter Allvest. AIM entwickelt, steuert und implementiert die Anlagestrategie für die Versichertengelder der Allianz weltweit - nachhaltig und verantwortungsbewusst mit Vermögenswerten von über 750 Milliarden Euro.

