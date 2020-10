Online-Seminar: Mehr als ein Trend - wie Anleger mit Nachhaltigkeit Renditevorteile erzielen

Auch wenn das Coronavirus seit Monaten in der Berichterstattung dominiert, so ist der Klimawandel trotzdem nicht in Vergessenheit geraten - und es wird vor allem eins klar: Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Modewort. Das Thema gewinnt immense Bedeutung in der Wirtschaft und somit auch bei Anlegern. Das bedeutet ebenfalls, dass sich Rendite und Umweltschutz längst nicht mehr ausschließen. Wie Sie davon profitieren können, erfahren Sie am 22. Oktober live um 18 Uhr in unserem neuen Online-Seminar.

Thomas Wolff, Head of Client bei Scalable Capital, erklärt im Online-Seminar am 22. Oktober um 18 Uhr, warum immer mehr Banken und Fondsgesellschaften nachhaltige Produkte anbieten. Doch wie erkennen Anleger, ob ein Finanz-Produkt wirklich nachhaltig ist? Und warum ist eine nachhaltige Anlagestrategie so aussichtsreich? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert Ihnen unser Experte.

Die bequemste und zugleich kostengünstigste Art, wie Anleger in nachhaltige Finanz-Produkte investieren können, ist ein nachhaltiges ETF-Depot bei einer Vermögensverwaltung. In diesem Zusammenhang tauchen oft Abkürzungen wie ESG oder SRI auf. Das Problem: Viele Anleger wissen nicht, was diese überhaupt bedeuten - oder wie Unternehmen diese Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und auch, dass sich mit ESG-konformen Anlagen eine hohe Rendite erzielen lässt. Denn Nachhaltigkeit ist nicht nur ein kurzer Trend. Was das für Anleger genau bedeutet, wird Ihnen Thomas Wolff im 22. Oktober live um 18 Uhr erklären.

"Anleger, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, sollten sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen", so Thomas Wolff im Vorgespräch.Anschließend haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen rund um nachhaltiges Investieren dem Finanz-Profi direkt zu stellen. Das sollten Sie nicht verpassen! Melden Sie sich hier zu diesem spannenden Trading-Webinar an und nehmen Sie am 22. Oktober kostenlos von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil!

Ihr Experte

Thomas Wolff verantwortet als Head of Client sämtliche Kundenaktivitäten bei Scalable Capital. Seit über drei Jahren begleitet er Kunden bei Scalable Capital und steht mit Rat zur Seite. Zuvor war der gelernte Betriebswirt und zertifizierte Investmentanalyst über sieben Jahre für die VZ Gruppe tätig, dem größten unabhängigen Schweizer Vermögensverwalter, zuletzt als Niederlassungsleiter. Seine Laufbahn begann im Jahr 2006 bei der Commerzbank. Zudem besitzt er einen Masterabschluss der WHU - Otto Beisheim School of Management.

