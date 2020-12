Online-Seminar: Mit geringem Risiko in Aktien investieren - und der Zinsfalle entkommen

Wer Geld anlegt, will eigentlich Rendite erzielen. Nun liegen die Renditen deutscher Staatsanleihen schon seit 2014 im negativen Bereich und die ersten Banken haben damit begonnen, die Negativzinsen der EZB an ihre Kunden weiterzugeben. Doch was soll man mit dem Geld machen, das auf dem Konto oder dem Sparbuch liegt?

Viele Anleger haben die Befürchtung, dass sie für einen Einstieg in die Aktienmärkte bereits zu spät dran sind. Diese stehen aktuell mit den wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexit und der Corona-Pandemie an einem Scheideweg. Warum Anleger sich gerade jetzt für ein Investment in Aktien entscheiden sollten, erklärt Ihnen Meron Birhane, Produktspezialist bei Société Générale, im Online-Seminar am Montagabend um 18 Uhr. Denn vor allem die Aktienmärkte haben über die letzten Jahre fantastische Renditen eingefahren.

Der Börsen-Profi erklärt den Seminar-Teilnehmern die Möglichkeiten, wie sie mit geringerem Risiko, genauer gesagt mit einem Discount, in die Aktienmärkte investieren können. Dabei zeigt Meron Birhane im Online-Seminar am Montag live um 18 Uhr auf, wie Anleger auch in Seitwärtsphasen oder sogar leicht fallenden Märkten immer noch positive Renditen erwirtschaften können - so zum Beispiel mit Discount-Zertifikaten. Mit diesen investieren Anleger mit einem Preisabschlag beziehungsweise Discount gegenüber dem aktuellen Börsenkurs in einen Basiswert. Für diesen Rabatt ist die maximale Gewinnchance des Discount-Zertifikats durch einen Höchstbetrag begrenzt.

Meron Birhane zeigt Ihnen mögliche Optionen auf, wie Sie auch in der aktuellen Niedrigzinsphase risikobewusst mit einem Puffer in die Aktienmärkte investieren können.

Ihr Experte

Meron Birhane startete seine Karriere nach seinem Studium im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und einem darauffolgenden Praktikum im Bereich Equity Markets & Commodities im Dezember 2018 bei der Commerzbank als Product Manager. Seit April 2020 ist er nun Derivate-Experte bei der Société Générale.

