Trading-Seminar: Neu im Trading? So entwickeln Sie Ihre eigene renditestarke Investmentstrategie!

Wie wird man ein erfolgreicher Trader? Und welche Investmentstrategie ist die beste, um Geld an der Börse zu verdienen? Wenn es Sie interessiert, was im Trading Gewinner von Verlierern unterscheidet, werden Sie im Trading-Seminar am 24. November um 18 Uhr von einem langjährigen Profi jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading erhalten.

Maximilian König stellt Ihnen im Online-Seminar am 24. November ab 18 Uhr seine eigens entwickelten Scoring-Modelle zur Aktienbewertung vor und zeigt, wie sich auf deren Basis aussichtsreiche Investmentstrategien konstruieren lassen. Außerdem lernen Sie ausgewählte Kennzahlen zur Berechnung der Scoring-Modelle kennen und erfahren, welche Rolle Backtests hierbei spielen.

Mithilfe der Scoring-Modelle können Anleger Aktien schnell und zuverlässig bewerten. Aktien werden nach der Stärke ihrer Trends, nach ihren Kursrisiken und nach fundamentalen Kriterien bewertet. Hierfür gibt es jeweils ein separates Scoring-Modell, das mithilfe unterschiedlicher Kennzahlen eine Bewertung der Aktien vornimmt. Das Besondere dabei ist, dass die Scores einer Aktie immer auf relativer Basis berechnet werden. Das bedeutet, dass hierfür alle Aktien eines Anlageuniversums miteinander verglichen werden. Wie sich damit Ranglisten erstellen und die besten Aktien finden lassen, erfahren Sie im Online-Seminar am 24. November.

Auf Basis der Scoring-Modelle werden konkrete Investmentstrategien definiert. Aktien mit hohen Scores performen langfristig besser als Aktien mit niedrigen Scores. Entsprechend werden für die Investmentstrategien Aktien mit hohen Scores gekauft. Für jede Strategie gibt es ein konkretes Regelwerk. Die im Trading-Seminar vorgestellten Investmentstrategien werden größtenteils mit echtem Geld umgesetzt. Anleger haben Einblick in die Strategien und können diese auch direkt nachbilden. - Melden Sie sich jetzt noch schnell kostenlos zu diesem spannenden Online-Seminar am 24. November mit Maximilian König an und seien Sie von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone um 18 Uhr live dabei!

Ihr Experte

Maximilian König hat bereits mit 15 Jahren angefangen, in Aktien zu investieren. Seit 2015 hat er sich auf die Entwicklung & Umsetzung quantitativer Investmentstrategien spezialisiert und ist hiermit seit Jahren erfolgreich unterwegs. Die Bewertungsmethodik auf Basis der investolio-Scoring-Modelle sowie die darauf aufbauenden Investmentstrategien stellt Maximilian König mit seinem Unternehmen, der investolio GmbH, seit 2020 auch Privatanlegern zur Verfügung.

