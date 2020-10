Um 18:30 Uhr gehts's los: Ausblick auf die US-Wahl mit Markus Koch - so sollten sich Anleger rund um die Präsidentschaftswahl in den USA positionieren

Markus Koch ist einer der beliebtesten und eloquentesten Börsenjournalisten in Deutschland. Für den Fernsehsender n-tv berichtet er seit Jahren vom Börsen­geschehen an der Wall Street. Für das Online-Seminar heute um 18:30 Uhr bei finanzen.net ist Markus Koch deshalb genau der Richtige. In der Live-Veranstaltung gibt der Börsenprofi einen Ausblick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA.

"Im Online-Seminar schauen wir auf die Performance der Wall Street vor und nach den Wahlen - historisch betrachtet", so Markus Koch im Vorgesräch. "Und wir gehen darauf ein, was passiert, wenn Trump verliert, aber nicht gehen will. Und: Welche Konstellation will die Wall Street eigentlich sehen? Wie unterscheiden sich die Kandidaten bei der Wirtschaftspolitik?"

Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Markus Koch heute Abend live ab 18:30 Uhr!

» Hier klicken und zum Experten-Seminar mit Markus Koch anmelden!

Markus Koch ordnet gemeinsam mit den Finanzexperten von DJE Kapital die Situation in der US-Wirtschaft und in der amerikanischen Gesellschaft ein. Sie als Webinarteilnehmer erhalten einen detaillierten Blick auf die USA rund um die Präsidentschaftswahl, beantwortet werden in der Live-Veranstaltung heute um 18:30 Uhr unter anderem folgende Fragen:

Wer hat die größten Chancen auf den Sieg? Donald Trump oder Joe Biden? Wie sehr leidet die US-Wirtschaft unter der Corona-Pandemie? Welche US-Aktien sollten Anleger in den kommenden Wochen und Monaten im Blick behalten? Wie positionieren sich die Profis in der aktuellen Börsensituation? Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie heute um 18:30 Uhr bei diesem spannenden Web-Seminar mit Markus Koch dabei!

» Jetzt anmelden und mehr über spannende US-Aktien erfahren



-----

Tipp: Verpassen Sie kein Experten-Seminar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Web-Seminare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter an!

-----



Ihre Experten im Online-Seminar

Markus Koch berichtet seit über zwei Jahrzehnten für n-tv und das Handelsblatt von der Wall Street. Kein Journalist hat so viele Jahre auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse verbracht wie er. Ein Börsianer aus Leidenschaft, ein Journalist und Produzent, vor allem aber ein Experte, der Brücken schlägt und mit viel Humor einen Dialog auf gleicher Augenhöhe schafft. 2017 wurde er mit dem Friedrich Vogel-Preis für Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnet und vor Kurzem mit dem DDV-Preis für den Journalisten des Jahres 2019.

Sebastian Hasenack ist studierter Diplom-Ökonom. Er startete seine Karriere 2009 bei dem deutsch-luxemburgischen Vermögens­verwalter Rhein-Asset Manage­ment und war dort zuletzt als Portfolio- und Fonds­manager tätig. 2015 gründete er gemeinsam mit Kollegen eine digitale Vermögens­verwaltung als Start-up. 2018 wechselte er als Leiter Solidvest zur Online-Vermögens­verwaltung der DJE Kapital AG.

Bildquellen: Citi