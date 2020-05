Online-Seminar: Wirecard - Aushängeschild oder Buhmann?

Wirecard ist das bekannteste deutsche Unternehmen aus dem lukrativen Bereich der Zahlungsdienstabwickler. Die Wachstumsraten für den Sektor sind beeindruckend, aber dennoch gerät Wirecard wegen Manipulationsvorwürfen immer wieder unter Druck.

Keine Aktie spaltet derzeit die Anlegergemeinde so stark wie das DAX-Unternehmen, das inzwischen sogar als Übernahmekandidat gehandelt wird.

Die Börsenprofis erläutern zudem, wie es nach der Corona-Krise an den Märkten weitergeht und welche Chancen und Risiken zu beachten sind.

Ihre Experten im Online-Seminar

Sebastian Bleser sammelte bereits erste Erfahrungen in der Derivateindustrie im Jahr 2000 bei Praktika in den Handelsräumen der französischen Großbank Société Générale in Paris sowie im Jahr 2002 bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Anschließend startete der Diplom-Betriebswirt aus Münster (Westfalen) als Spezialist für strukturierte Finanzprodukte bei der Société Générale in Frankfurt, bevor er 2011 zur UniCredit nach München wechselte. Heute betreut er in der Position eines Directors im Bereich Corporate & Investment Banking der UniCredit das Zertifikate- und Hebelproduktegeschäft in Deutschland unter der Marke HypoVereinsbank onemarkets.

Daniel Saurenz ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Uni Mainz. Seine Studien­schwerpunkte waren Finanz­wirtschaft, Steuern, Wirtschafts­­prüfung und Marketing. Seit dem Jahr 1998 ist er an der Börse aktiv, seit 2006 ist er als Wirtschafts­journalist tätig. Saurenz ist einer der Co-Gründer des Investmentportals Feingold Research (feingold-research.com).

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Tradingideen auf seinem Investmentportal Feingold Research.

