Puma bleibt zuversichtlich

Puma hält im Gegensatz zu Konkurrent Adidas trotz anhaltenden Gegenwinds in China an seiner Gewinnprognose fest und hebt die Umsatzziele an. Die Nummer drei auf dem weltweiten Sportartikelmarkt rechnet beim Umsatz für das laufende Jahr mit einem Plus von 15 Prozent, statt wie bisher mit mehr als zehn Prozent.

Die Inflation und hohe Transportkosten verwässerten aber die Margen, so dass Puma das Gewinnziel nicht erhöht. Puma steht im Gegensatz zum Herzogenauracher Nachbarn Adidas, der wegen des zurückgegangenen China-Geschäft die Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich zurückgeschraubt hat. Adidas erwirtschaftete dort 2021 mehr als jeden fünften Euro, Puma nur jeden neunten.

Im zweiten Quartal lagen die Umsätze von Puma in China 44 Prozent unter Vorjahr. China war bis vor zwei Jahren dessen profitabelster und am schnellsten wachsender Markt. Im zweiten Quartal erreichte Puma insgesamt ein Umsatzwachstum von 18 Prozent und damit erstmals überhaupt die Zwei-Milliarden-Marke, weil das Geschäft in Amerika und Europa boomt.

Puma bleibt bei dem Ziel, das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2022 auf 600 bis 700 (2021: 557) Mio. Euro zu steigern. Nach dem ersten Halbjahr sind davon schon 342 Mio. erreicht, 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Margen stehen aber wie bei Adidas unter Druck. Puma will bei Preiserhöhungen gleichwohl vorsichtig bleiben, um die Kundschaft nicht zu verschrecken: für bestehende Modelle sollen höhere Preise vermeiden werden, neue Kollektionen werden sich zwischen fünf und neun Prozent verteuern.

Trotz steigender Kosten werde sich Puma weiterhin darauf konzentrieren, seine Verkaufspreise wettbewerbsfähig zu halten. Umsatzwachstum und höhere Marktanteile seien wichtiger als kurzfristige Gewinnoptimierung, erklärte das Unternehmen. Die Corona-Lockdowns verhinderten nach Ansicht von Puma nur eine schnellere Erholung auf dem einstigen Wachstumsmarkt.

Mit Lagerbeständen hat Puma auch weniger Probleme als die Konkurrenz. Puma sieht derzeit kein Überangebot. Vor einem Jahr, als Nachschubprobleme die Branche plagten, wäre man über die heutige Situation froh gewesen. Nur die Ware, die für China und Russland vorgesehen war, müsse nun woanders verkauft werden. Das versucht auch Adidas – fürchtet aber, das werde auf die Marge drücken.

Puma-Aktie mit leichter Erholung

Die Aktie von Puma liegt knapp 40 Prozent im Minus und ist damit einer der schwächsten Titel im DAX 2022. Seit Ende Mai erholt sich die Aktie, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Der nächste Widerstand liegt bei knapp 73 Euro, der Aktienkurs ist kurz davor, diese Mark zu testen. Knapp über 60 Euro liegt die nächste Unterstützung.

