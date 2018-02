Goldpreis, Zinswende und Kryptowährungen - das sind die Anlagechancen im Jahr 2018

Der Goldpreis legt in der Regel in Krisenzeiten an Wert zu. "2018 könnten eine Anzahl von hochkarätigen politischen Risiken relevant für den Goldpreis werden", sagt Mark Burridge, Fondsmananger des Bakersteel Precious Metal Fund. Im Online-Seminar am 22. Februar zeigt der Rohstoff-Spezialist unter anderem auf, welche Krisen in diesem Jahr drohen und welche Anlagechancen dadurch im Goldsektor entstehen.

Darüber hinaus stellt der Fondsmanager einen Zusammenhang zwischen Gold und Kryptowährungen her: Gibt es Parallelen beim Goldmining und beim Kryptomining? Wie wirkt sich die Popularität von Bitcoin, Ethereum & Co. auf den Goldpreis aus? Welche Rolle spielt dabei die Zinswende in den USA und Europa?

"Die Aussichten für Gold sind im Jahr 2018 positiv, unter anderem verengt sich das Goldangebot", so der Rohstoff-Profi im Vorgespräch. Mark Burridge wird im Webinar aber nicht nur auf den Rohstoff Gold eingehen, er wird auch auf Goldaktien blicken. Stehen diese etwa vor einem Ausbruch?

Unterstützt wird Mark Burridge im Online-Seminar durch Sven Kuhlbrodt, den Leiter der Investorenbetreuung bei Bakersteel. Seien Sie mit dabei, wenn die zwei Anlagespezialisten einen umfassenden Überblick zu Gold, Kryptowährungen und Zinsen geben - es lohnt sich!

Ihre Experten im Webinar

Mark Burridge ist seit 2017 Managing Partner and Fondsmanager des Bakersteel Precious Metals Fund. Er hat über 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Metall- und Minenindustie, inklusive technischer Positionen bei Barrick Gold sowie Management- und Vorstandspoitionen bei verschiedenen Minenbetreibern. Mark Burridge ist ein CFA Charterholder und hat fünf Jahre als Analyst bei Merrill Lynch den Sektor Gold und andere Metalle betreut. Darüber hinaus hat der Fondsmanager einen Abschluss in Minengeologie der Royal School of Mines, Imperial College London.

Sven Kuhlbrodt ist Managing Director der Generus Capital Unternehmensberatung und Leiter der Investorenbetreuung bei Baker Steel. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Fondsmanagementindustrie (u.a. BlackRock, Fidelity Investments und Aquila Capital) und ist ausgebildeter Bankkaufmann und Anlageberater. Er hat Abschlüsse in Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaft der Universitäten Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Emerson College Boston und Harvard University Cambridge. Er wird durch das Online-Seminar führen.

