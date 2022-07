Südkorea verstärkt weltweite Rezessionsangst

Die Sorgen vor einer weltweiten Rezession werden durch schwache Exportgeschäfte der Handelsnation Südkorea befeuert. Deren Daten dazu gelten als Frühindikator für die globalen Handelsaktivitäten, da Chip-Hersteller in Asiens viertgrößter Volkswirtschaft riesige Mengen an Rohstoffen importieren und einen großen Teil der weltweiten Lieferkette abdecken.

Die Ausfuhren wuchsen im Juni in Südkorea so langsam wie seit mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr. Sie stiegen nur um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf knapp 57,8 Mrd. Dollar. Die Importe kletterten um 19,4 Prozent auf 60,2 Mrd. Dollar. Grund hierfür: Die steigenden Energiepreise trieben die Kosten für die Einfuhren in die Höhe.

Aufgeschlüsselt nach Regionen gingen die südkoreanischen Exporte nach China im Juni um 0,8 Prozent zurück. Die Ausfuhren in die USA, die größte Volkswirtschaft der Welt vor China, legten hingegen um 12,2 Prozent zu. Während die Exporte von Autos um 2,7 Prozent und die von Maschinen um 11,7 Prozent sanken, legten die von Halbleitern um 10,7 Prozent zu.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nach Ansicht des südkoreanischen Finanzministers Choo Kyung-ho dürften die Rahmenbedingungen in der zweiten Jahreshälfte schwierig bleiben, weil der Anstieg der Rohstoffpreise, Probleme in der Lieferkette und unbeständige Währungsschwankungen den Exporteuren noch mehr zu schaffen machten.

Eine Umfrage des Verbandes der koreanischen Industrie ergab, dass die Unternehmen für das zweite Halbjahr einen Anstieg der Ausfuhren nur um 0,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum erwarten. 44 Prozent der Befragten rechnen mit einem Rückgang der Ausfuhren. Auch neue Impulse aus China, das nach monatelangen Corona-Lockdowns allmählich wieder besser in die Spur findet, dürften Experten zufolge daran nicht viel ändern.

Samsung-Aktie stabilisiert sich

Die Aktie des größten südkoreanischen Unternehmens Samsung befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, kann sich aber seit Mitte Juni etwas stabilisieren. Zuletzt legte der MACD (Momentum) sogar zu, obwohl der Samsung-Aktienkurs nochmal auf das aktuelle Jahrestief bei 1.060 Dollar gefallen ist (positive Divergenz). Nun steht ein Test des Widerstands bei 1.150 Dollar an. Der nächste Widerstand bestehend aus der Abwärtstrendlinie verläuft bei rund 1.250 Dollar.

Am Erfolg von Samsung lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.