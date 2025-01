Teil 2

Die onvista bank war bekannt für besonders kostengünstige Konditionen. Mit der anstehenden Schließung stellt sich für Kunden die Frage: Welcher Anbieter bietet ähnliche oder sogar bessere Konditionen?

Der Markt für Online Broker hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Immer mehr Anbieter setzen auf besonders günstige Gebührenmodelle - allen voran die sogenannten Neobroker wie Scalable Capital, Trade Republic oder finanzen.net ZERO, das sich nicht nur bei finanzen.net Nutzern besonderer Beliebtheit erfreut.

Wichtige Kriterien bei der Auswahl des neuen Depots

Welcher neue Broker für onvista bank-Kunden in Frage kommt, hängt von individuell unterschiedlichen Faktoren ab: Von den Handels­gewohnheiten und der Größe des Depots des Anlegers beispielsweise. Gerade aktive Anleger sollten besonderes Augenmerk auf günstige Gebühren für den Handel legen.

Für Sparplan-Fans interessant ist auch, wie umfangreich das Sparplan-Angebot ist, welche Gebühren für die Ausführung des monatlichen Sparplans anfallen und wie hoch die Mindestsparrate aufliegt. Gerade für Sparer mit kleinerem Sparvolumen sind kleine Sparraten sehr hilfreich, um verschiedene Sparpläne abschließen zu können und so eine breite Diversifikation über verschiedene Anlage­klassen wie Aktien, Rohstoffe, Anleihen und Krypto zu erreichen.

Ebenfalls berücksichtigen sollten Anleger bei Ihrer Entscheidungsfindung, ob neben Aktien auch Zertifikate, ETFs und Kryptos handelbar sind, ob eine wirklich moderne und gut nutzbare App zur Verfügung steht - und inwieweit das Handelsangebot umfassende Funktionen bereithält, z. B. ausgefeilte Order­funktionalitäten.

Broker-Vergleich - Mögliche Alternativen für onvista bank-Kunden

Die folgende Broker-Tabelle vergleicht ausgewählte und beliebte Online Broker, basierend auf Daten der Stiftung Warentest 1, ergänzt um eigene Recherchen:

Bro­ker Ver­wahr­kosten pro Jahr Or­der­kos­ten (Preis­mo­dell) 3 Kos­ten Mitt­ler­es De­pot (50.000 Euro) 4 Spar­plä­ne auf Kos­ten Spar­plä­ne onvista bank 0,00 € 5,00 € + 2,00 € 84,00 € Fonds, ETFs 1,00 € Com­direct 23,40 € 2 4,90 € + 0,25 % 216,00 € Ak­tien, ETFs, Fonds, Zer­ti­fi­ka­te ab 1,00 € fi­nan­zen.net ZERO 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ak­tien, ETFs, Fonds, Zer­ti­fi­ka­te, Kryp­to 0,00 € ING Direkt-Depot 0,00 € 4,90 € + 0,25 % 186,00 € Ak­tien, ETFs, Fonds, Zer­ti­fi­ka­te ab 1,00 € Sca­la­ble Ca­pital Free 0,00 € 0,99 € 12,00 € Ak­tien, ETFs, Fonds, Kryp­to 0,00 € S Broker 47,88 € 5 3,99 € + 0,25 % 6 193,00 € Ak­tien, ETFs, Fonds, Zer­ti­fi­ka­te, ETCs 2,5 % der Spar­rate, aus­ge­wähl­te 0,00 € Trade Re­pu­blic 0,00 € 1,00 € 12,00 € Ak­tien, ETFs 0,00 €

1) "Test Wertpapierdepots - Kostenlose und günstige Depots von Brokern, Online- und Filialbanken", erschienen in Finanztest, Ausgabe 11/2024, Konditionen ermittelt per 01.08.2024

2) Der Depotpreis wird quartalsweise berechnet, entfällt jedoch bei zwei Wertpapierorders, der Ausführung eines Sparplans oder der Nutzung des Girokontos.

3) jeweils zzgl. Spreads und ggf. weitere Kosten

4) Gesamtkosten für 12 Orders

5) Vierteljährliche Gebühr, entfällt bei Vermögensbestand > 10.000 Euro oder einer Wertpapiertransaktion im Quartal

6) Orderentgeld für "Sofortorder"

Empfehlung: Gerade kostenbewusste Kunden der onvista bank können ihren Blick auf Neobroker wie Scalable, Trade Republic und finanzen.net ZERO richten. Die Gebühren sind marginal, die Angebote vergleichbar. Im aktuellen Vergleich von Finanztest (Ausgabe 11/2024) landete das Angebot von finanzen.net ZERO als "Kostensieger" ganz vorne. Zudem überzeugt das Angebot durch eine moderne Handelsplattform mit sehr guten Kundenbewertungen und einer großen Palette an Funktionen für aktive Anleger (Funktionen im Überblick). Gerade für ehemalige onvista bank-Kunden könnte ein Wechsel daher eine lukrative Entscheidung sein - zumal es derzeit bei ZERO ein attraktives Neukunden- und Wechselangebot gibt.

Broker Kundenbewertung (Trustpilot) Scalable Capital 3,1 Sterne Trade Republic 4,1 Sterne finanzen.net ZERO 4,6 Sterne

Im nächsten Artikel erfahren Sie, wie onvista bank-Kunden ihr Depot zum neuen Anbieter übertragen können.

