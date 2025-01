Teil 4

Die bevorstehende Schließung der onvista bank bringt für deren Kunden Handlungsbedarf. Warum ein Wechsel zum "Kostensieger" für Kunden sinnvoll ist, erfahren Sie hier.

In eigener Sache

Dieser Artikel ist Teil einer 4-teiligen Reihe: Teil 1 - Teil 2 - Teil 3 - Teil 4

Vorherige Seite: Depotübertrag von onvista bank - So gelingt der Wechsel

Die meisten onvista bank-Kunden haben ihr Aktiendepot vor allem aufgrund des breiten Angebots und der günstigen Festpreis-Konditionen ausgewählt. Anleger, die auch künftig zum Fest- und Bestpreis handeln wollen und zudem Wert auf ein besonders umfangreiches und modernes Angebot legen, kommen derzeit nicht an finanzen.net ZERO vorbei.

Wieso viele onvista bank-Anleger zu finanzen.net ZERO wechseln

finanzen.net ZERO wurde erst kürzlich mit seinem Preismodell "Kostensieger" bei Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2024)1. Bei ZERO fallen weder Depotführungs­gebühren noch Handelskosten an. Beim Handel berechnet ZERO lediglich die markt­üblichen Spreads sowie – bei Kleinstorders – einen Minder­mengen­zuschlag von einem Euro. Damit bietet ZERO derzeit die kostengünstigste Lösung auf dem deutschen Markt und wurde nicht ohne Grund zum "Kostensieger" gekürt. Besonders für kostenbewusste und aktive Anleger ist das ein entscheidender Vorteil.

Moderne Handelsoberfläche für Anleger – das ZERO-Angebot wird permanent ausgebaut

Zusätzlich punktet ZERO mit umfassenden Funktionen , die speziell auf die Bedürfnisse von Privat­anlegern zugeschnitten sind. Über die intuitive Benutzer­oberfläche haben Anleger Zugang zu Realtime-Kursen, einem schnellen Such- und Filtersystem und verschiedenen Analysetools für ein informatives und effizientes Trading-Erlebnis.

Auch die Apps von ZERO werden von Nutzern in den Stores von Google und Apple ausgezeichnet bewertet: 4,6 Sterne sprechen für sich. Die Plattform bietet Anlegern Zugang zu einer umfassenden Auswahl an Märkten und Produkten, darunter Aktien, Fonds, ETFs und echten Kryptowerten. Abgerundet wird das Angebot durch eine breite Auswahl an mehr als 3.000 Sparplänen auf all diese Assets, was ZERO zu einer ausgezeichneten Alternative für onvista bank-Kunden macht, die ihre Sparpläne besonders günstig fortführen wollen und gleichzeitig Wert auf eine umfassende und moderne Brokerlösung legen. Hier finden Interessierte eine Übersicht der ZERO-Funktionen.

Aktion: onvista bank-Kunden profitieren derzeit von einem Wechselangebot

Speziell für Kunden der onvista bank bietet finanzen.net ZERO derzeit ein attraktives Wechselangebot: Anleger, die bis zum 31.01.2025 ein ZERO-Depot eröffnen und im Rahmen der Kontoeröffnung den Promocode "ONVISTA2025" eingeben, erhalten 50 Euro Neukundenbonus sowie – bei Depotübertrag – eine Wechselprämie von bis zu 300 Euro. Das Angebot richtet sich speziell an onvista bank-Kunden, die auf das günstige und leistungs­starke Brokerage-Angebot von ZERO umsteigen möchten. Hier können onvista bank-Kunden von dieser Aktion profitieren!

Übrigens: Kunden anderer Banken und Broker können noch bis 31.01.2025 von einem sehr attraktiven Neujahrsbonus profitieren. Alle Infos zur Neujahrsaktion!

1) "Test Wertpapierdepots - Kostenlose und günstige Depots von Brokern, Online- und Filialbanken", erschienen in Finanztest, Ausgabe 11/2024, Konditionen ermittelt per 01.08.2024

