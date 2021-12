B2B-Seminar: ESG-ETFs - Deep Dive zu spezialisierteren Angeboten

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Berater und professionelle Anlegende.

Wer nachhaltig investieren möchte, hat dazu mittlerweile viele Anlagemöglichkeiten zur Auswahl. Laut Scope Analysis ESG Quarterly Q2 2021 waren im ersten Quartal 2021 mehr als 700 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen in mehr als 1.500 ESG-Fonds investiert. Das Fondsvolumen hat sich in den letzten drei Jahren damit mehr als verdoppelt. Dabei spielen Indexanlagen eine wichtige Rolle.

Victoria Arnold, ESG-Ansprechpartnerin in Deutschland bei BlackRock, Sophie Thurner, ESG-Produktspezialistin bei iShares, und Dr. Manuel Bermes von MSCI lassen Sie im B2B-Seminar am 9. Dezember an Ihrem Expertenwissen teilhaben. Sie werden unter anderem auf Climate Transition und Paris-Aligned Indizes im Aktien- und Anleihenbereich und entsprechende ETFs eingehen. Sie sollen Anlegern helfen, die Netto-Null-Strategien in ihren Portfolios implementieren möchten. Die Indizes zielen darauf ab, den Klimawandel ganzheitlich zu adressieren.

Im B2B-Seminar am 9. Dezember erhalten Sie einen Deep Dive zu spezialisierteren Angeboten - speziell zugeschnitten auf die Herausforderungen von Anlagevermittlern und -beratern, Vermögensverwaltern, Wealth-Managern und sonstigen Financial Professionals.

Ihre Experten im Online-Seminar

Sophie Thurner ist ESG-Produktspezialistin im iShares-Segment für nachhaltige Produkte. Sie ist verantwortlich für die zunehmende Verbreitung nachhaltiger ETFs in der EMEA-Region und liefert Produktexpertise, Wettbewerbspositionierung und unterstützende Analysen, um die Produktauswahl von iShares voranzutreiben.

Victoria Arnold, DDirektor, ist Mitglied des BlackRock-Teams Institutional Sales - ETF & Index Investments in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie verantwortet den Vertrieb von iShares und Index-Anlageprodukten an deutsche institutionelle Kunden mit Fokus auf Unternehmen und Pensionseinrichtungen. Sie ist ebenfalls lokaler ESG-Ansprechpartner und vertritt BlackRock beim Green and Sustainable Finance Cluster Germany und im Arbeitskreis nachhaltiges Investieren beim BVI.



Dr. Manuel Bermes ist bei MSCI für den Bereich Indexed Investments & Solutions in der DACH-Region verantwortlich. Seine Kunden sind u.a. ETF-Provider und institutionelle ETF-Investoren wie Banken, Asset Manager, Wealth Manager und Family Offices.

