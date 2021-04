Online-Seminar: Corona-Depotcheck mit dem neuen Szenario-Rechner auf finanzen.net - das Depot im Spiegel verschiedener Szenarien

In Zeiten turbulenter Märkte ist der Wunsch nach Orientierung groß: Wie das Portfolio für die Zukunft richtig aufstellen? Wer dabei vom Research von Schroders profitieren möchte, sollte systematisch vorgehen. Wie das mit dem neuen Szenario-Rechner ganz einfach geht und wie Ihnen Fonds von Schroders dabei helfen können, erklären Dr. Lothar Jonitz von tetralog und Melanie Kösser von Schroders im Online-Seminar am 15. April.

Stellen Sie sich vor, es würde die Möglichkeit geben, die zukünftige Wertentwicklung des Depots unter Berücksichtigung unterschiedlicher Marktgegebenheiten zu simulieren. Sie könnten also schauen, wie gut das Depot unter verschiedenen Marktszenarien aufgestellt ist und könnten es bei Optimierungsbedarf auch noch verändern. Tetralog hat in Partnerschaft mit Schroders genau solch ein Tool entwickelt. Das würden Sie sich gern anschauen? Dann sollten Sie das Online-Seminar am 15. April nicht verpassen!

Viele Anleger beschäftigt die Frage, was mit ihrem Geld passiert. Als Antwort eignen sich Szenarien, die mögliche Marktentwicklungen beschreiben und medial allgegenwärtig sind. Allerdings ist die Übersetzung dann dem Leser überlassen. "Das wollten wir ändern und zeigen erstmals Anlegern anhand des finanzen.net Szenario-Rechners, wie sich Szenarien auf das Portfolio und die Titel darin wirken", sagte Dr. Lothar Jonitz im Vorgespräch. "Was viele bewegt ist die Frage, wie sich die Anlagen in Pandemiezeiten entwickeln. Wir haben eine Reihe von Studien und Artikel gelesen. Aus dem Research von Schroders haben wir drei Szenarien extrahiert, die uns besonders zeitgemäß erscheinen", fügt der Experte hinzu. Mehr dazu erfahren Sie im Online-Seminar am 15. April um 18 Uhr.

Ihre Experten

Dr. Lothar Jonitz gründet nach seinem Studium und Promotion der Psychologie und Philosophie im Jahr 1993 mit seinen Partnern die Münchner tetralog und wird 2001 Vorstandsvorsitzender der tetralog systems AG. Der multidisziplinäre Ansatz und eine empirische Vorgehensweise bei der Beratung von Finanzdienstleistern, führen zu innovativen Softwarelösungen. Aus der Strukturmodellierung von Beratungsprozessen ist heute ein Paket von Softwarelösungen entstanden, das von Kundenprofilierung bis zur Portfoliooptimierung reicht. Die Produkte der tetralog unterstützen den gesamten Anlageberatungsprozess: mit wissenschaftlichen Methoden, flexiblen Software-Modulen und innovativer Datenvisualisierung

Melanie Kösser ist seit Februar 2016 als Vertriebsleiterin Retail Intermediary (Region Nord-West Deutschland) bei Schroders tätig. Sie trägt die regionale Verantwortung für Großbanken, Privatbanken, Family Offices, IFA's und Pools. Ihre Laufbahn begann 1992 als Bankkauffrau und Vermögensberaterin bei der Volksbank Wolfsburg e.G. Danach war sie bis 1999 bei der DG Bank London als Client Relationship Manager für Volks- und Raiffeisenbanken tätig. Daraufhin war Melanie Kösser bis 2014 bei Bloomberg TV und dem DAF als Moderation zu sehen. Bevor sie 2016 bei Schroders begann, war sie zwei Jahre für Fidecum AG tätig.

