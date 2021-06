Online-Seminar: Inflation! Wie rette ich mein Vermögen? Aktien, Gold, Immobilien oder Bitcoin?

Sparer haben es in Deutschland immer schwerer: Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase droht eine stete Entwertung des Privatvermögens. Die Europäische Zentralbank (EZB) verfolgt zwar das Ziel, die Inflationsrate mittelfristig unter, aber nahe 2,0 Prozent zu halten - und die Teuerung überstieg in den vergangenen Jahren auch nur selten diese von der EZB als Preisstabilität definierte Marke. Die Zinsen für Kapital­anlagen haben jedoch schon seit Längerem einen historischen Tiefstand erreicht und können selbst eine geringe Inflation häufig nicht ausgleichen.

Bestsellerautor Stefan Riße stellt Ihnen sein neues Buch "Die Inflation kommt" vor und erläutert, welche Auswege es aus der stetigen Geldentwertung gibt. Die Notenbanken lassen keinen Zweifel daran, dass Inflation gewünscht ist und aus diesem Grund sind konkrete Ideen für Aktienanlage, aber auch für Rohstoffe und Immobilien nötig. Sebastian Bleser von der HypoVereinsbank (UniCredit) und Daniel Saurenz vom renommierten Börsendienst Feingold Research ergänzen die Rezepte gegen die Geldentwertung und nehmen Sie im Online-Seminar am 24. Juni an die Hand.

Grundsätzlich sollten Investoren mit Ruhe vorgehen und sich nicht von der Angst vor Inflation zu unüberlegten Entscheidungen hinreißen lassen. exklusive Einblicke und Tipps, wie Sie Ihr Vermögen vor der Inflation retten können.

Ihre Experten im Online-Seminar

Sebastian Bleser sammelte bereits erste Erfahrungen in der Derivateindustrie im Jahr 2000 bei Praktika in den Handelsräumen der französischen Großbank Société Générale in Paris sowie im Jahr 2002 bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Anschließend startete der Diplom-Betriebswirt aus Münster (Westfalen) als Spezialist für strukturierte Finanzprodukte bei der Société Générale in Frankfurt, bevor er 2011 zur UniCredit nach München wechselte. Heute betreut er in der Position eines Directors im Bereich Corporate & Investment Banking der UniCredit das Zertifikate- und Hebelproduktegeschäft in Deutschland unter der Marke HypoVereinsbank onemarkets.

Daniel Saurenz ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Uni Mainz. Seine Studien­schwerpunkte waren Finanz­wirtschaft, Steuern, Wirtschafts­­prüfung und Marketing. Seit dem Jahr 1998 ist er an der Börse aktiv, seit 2006 ist er als Wirtschafts­journalist tätig. Saurenz ist einer der Co-Gründer des Investmentportals Feingold Research (feingold-research.com).

Stefan Riße, ist Kapitalmarktstratege bei ACATIS Investment. Seit seinem 16. Lebensjahr beschäftigt er sich intensiv mit den internationalen Finanzmärkten. Bekannt wurde Stefan Riße aber vor allem wegen seiner Berichte für "N-TV", die von 2001 bis 2005 live vom Frankfurter Börsenparkett gesendet wurden. Auch heute ist er dort regelmäßiger Interviewpartner wie auch für anders TV- und Radiosender. Am 15. Juni ist sein brandneues Buch "Die Inflation kommt!" erschienen.

Bildquellen: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com