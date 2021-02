Online-Seminar: Ist Bitcoin in der "neuen Normalität" eine Absicherung gegen Unsicherheit?

Das globale Makroumfeld ist unsicherer denn je. Covid-19 hat seitens Regierungen und Zentralbanken massive Eingriffe zur Stabilisierung der Weltwirtschaft ausgelöst. Aber zu welchem Preis? Trotz der schwachen zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeit wurden Vermögenswerte weiter erhöht, und die Bewertungen befinden sich auf oder nahe Rekordhöhen. Die immer häufiger auftretenden Geldspritzen der Zentralbanken dauern seit über einem Jahrzehnt an.

Ist Bitcoin in der "neuen Normalität" eine Absicherung gegen Unsicherheit? Börsenprofi Dominik Poiger, CFA, Produktmanager bei VanEck, gibt im Online-Seminar am 9. Februar Einblicke in die Kryptowährung Bitcoin und ihr Absicherungspotenzial. Anleger sollten bei der Investition in Bitcoin aber weiterhin bestimmte Risiken berücksichtigen, zum Beispiel das Technologierisiko, oder die hohe Volatilität genau verstehen und einschätzen können. Die Preise können als Reaktion auf die zyklischen wirtschaftlichen Bedingungen stark schwanken.

Dominik Poiger möchte Sie im Seminar am 9. Februar an seinem Profiwissen teilhaben lassen. Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt der Live-Veranstaltung:

Warum kann Bitcoin als potenzieller Wertspeicher dienen?

Welche Rolle hat Bitcoin in einem Investmentportfolio?

Wie können Anleger in Bitcoin investieren?

Der Bitcoin ist längst nicht mehr nur Zahlungsmittel in der Kryptoszene. Losgelöst von traditionellen Finanzsystemen, kann der Bitcoin als Wertespeicher eine Alternative zu Gold-Investments bieten. Doch der Bitcoin ist also nicht nur digitales Zahlungsmittel, er ist auch ein Investmentobjekt.

Ihre Experten im Online-Seminar

Dominik Poiger, CFA, Produktmanager bei VanEck, ist für die Entwicklung neuer ETFs und Investmentlösungen für das europäische Geschäft von VanEck zuständig. Unter anderem betreut er die Weiterentwicklung von innovativen Investmentlösungen im Bereich der Digital Assets bzw. Kryptowährungen.





