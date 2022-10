Online-Seminar: DAX, Tesla, Apple & Co.: Jetzt kaufen oder auf Panik warten?

Gerade die amerikanischen Tech-Aktien waren lange Zeit die Lieblinge der Anleger und liegen kräftig im Minus. Auf der anderen Seite sollte man Aktien dann kaufen, wenn die Stimmung schlecht ist und die Kurse am Boden liegen. Wie sollten Anleger taktisch vorgehen, welche Titel sind aussichtsreich? Antworten darauf geben Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner exklusiv im Online-Seminar am 13. Oktober ab 18 Uhr.

» Seien auch Sie live dabei, um von Börsenwissen aus erster Hand zu profitieren!

Die beiden Experten liefern Ihnen spannende Analysen zu Large Caps und geben Ihnen darüber hinaus Tipps, wie Sie sich in der aktuell schwierigen Marktphase verhalten. Ergreifen Sie die Chance, um kostenfrei am Profiwissen teilhaben zu können. Besonders in der aktuell schwierigen Marktphase ist guter Rat wichtig, wie Sie ihn im Online-Seminar am 13. Oktober erhalten können.

» Jetzt anmelden für spannende Analysen am 13. Oktober ab 18 Uhr!

Seien Sie im Online-Seminar am 13. Oktober dabei, wenn die beiden Profis zusammen die Märkte genau analysieren. Sie zeigen Ihnen, wie Sie Renditen finden und Risiken vermeiden! Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Experten im Online-Seminar

Benjamin Feingold ist seit mehr als 25 Jahren Börsianer und langjähriger Redakteur bei Börse Online sowie bei der Financial Times Deutschland gewesen. Zusammen mit Daniel Saurenz gründete er 2013 das Investmentportal Feingold Research, das täglich Analysen und Investmentideen zur Börsenentwicklung veröffentlicht.

Franz-Georg Wenner ist Chefredakteur des börsentäglichen Anlegermagazins "Index-Radar" und Mitglied im Team von Feingold Research. Der Spezialist für Technische Analyse und Handelsstrategien ist regelmäßiger Gast bei n-tv und dem Verein Technischer Analysten Deutschlands (VTAD). Bei BÖRSE ONLINE war er sechs Jahre Online-Koordinator und Redakteur mit den Schwerpunkten Nebenwerte Deutschland, Zertifikate und Technische Analyse.

Bildquellen: wsf-s / Shutterstock.com