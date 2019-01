Tagesanalyse 10.01.2019 - DAX: Kein Schlusskurs über 10926

Marktkommentar:

Der DAX konnte gestern weiter zulegen hat aber noch keinen Schlusskurs oberhalb von 10926 erreicht. Sollte dies gelingen könnte er sich wohl in Richtung Tageswolke aufmachen. Schließt der DAX unter 10797 kommt wohl wieder der Kursbereich 10680-10568 ins Blickfeld. Der DAX notiert im Tageschart noch immer im Abwärtstrendkanal und unterhalb der Tage-swolke. Der Ichimoku hat ein schwaches Kaufsignal erzeugt.Das Bild im Tageschart hat sich damit vorerst weiter aufgehellt. Die Tageswolke stellt zwischen 10958-11138 einen kleinen Widerstand dar. Erst darüber wird der Ichimoku-Tageschart wieder positiv. Erst über 11700 verlässt der DAX den aktuellen Abwärtstrendkanal. Auch die negative Ausprägung der Technik im Wochenchart hat etwas abgenommen. Ein erstes positives An-zeichen im Ichimoku gäbe es hier allerdings erst bei einem Schlusskurs oberhalb von 10886. Unterstützungen nun Tenkan bei 10674 und Kijun bei 10594. Die aktuelle Hauptunterstützung bei 10568. Die derzeit wichtige Unterstützung darunter dann bei 10262. Die nächste Unterstützung darun-ter dann die Unterkante der Monatswolke bei 10070. Die nächsten wichti-gen Long-Kursmarken bleiben 10926, 11000, 11077, 11138, 11177, 11285, 11300, 11330, 11378. Erst oberhalb der Tageswolke (10958-11138) wird der Ichimoku-Tageschart wieder positiv. Erst bei einem Schlusskurs oberhalb von 11700 wird der aktuelle Abwärtstrend vorerst gebrochen. Im Tageschart ist der MACD nun leicht positiv. Die Stochastik ist überkauft. Die Technik im Tageschart ist damit positiv.

Die Technik im Wochenchart ist leicht negativ. Die negative Ausprägung des MACD hat leicht abgenommen. Erst bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 11568 hellt sich der Wochenchart leicht auf. Die nächsten Widerstände jetzt Tenkan bei 10886 und Kijun bei 11401. Die Wochenwol-ke stellt zwischen 12475-12647 einen nur kleinen Widerstand dar. Die letz-te Wochenkerze zeigt ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief. Der Wochen-schlusskurs unterhalb von 10886 ist vorerst weiter negativ zu sehen.

Im Stundenchart notiert der DAX innerhalb der Wolke. Die Wolke stellt zwi-schen 10812-10885 einen Widerstand dar. Erst darüber wird der Stun-denchart wieder positiv. Die Technik ist nicht einheitlich.

Die nächsten Widerstände im Stundenchart nun bei 10850, 10886, 10926, 11000, 11077, 11100, 11138, 11177, 11221, 11285, 11300, 11330, 11378, 11433, 11463, 11509, 11523, 11578, 11595, 11626, 11659, 11678, 11704, 11760, 11777, 11802, 11855, 11881, 11929, 11955, 12009, 12093, 12115, 12161, 12055, 12075, 12102, 12130, 12177, 12198, 12231, 12267, 12286, 12320, 12360, 12374, 12404, 12441, 12463, 12499, 12510, 12558, 12586, 12612, 12647, 12747, 12760, 12780, 12830, 12877.

Unterstützung findet der DAX bei 10829, 10797, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10568, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221,

Im Tageschart notiert der DAX unterhalb der Wolke. Die Tageswolke stellt zwischen 10958-11138 einen kleinen Widerstand dar. Erst darüber wird der Tageschart wieder positiv. Die Technik ist leicht positiv. Der MACD ist leicht positiv und die Stochastik ist überkauft. Positiv nun auch das schwa-ches Kaufsignal im Ichimoku.

Die nächsten Long-Kursziele lägen bei 10850, 10879, 10926, 11000, 11077, 11100, 11138, 11177, 11221, 11285, 11300, 11330, 11378, 11433, 11463, 11509, 11523, 11578, 11595, 11626, 11659, 11678, 11704, 11760, 11777, 11802, 11855, 11881, 11929, 11955, 12009, 12055, 12075, 12102, 12130, 12177, 12198, 12231, 12267, 12286, 12320, 12360, 12374, 12404, 12441, 12463, 12510, 12558, 12586, 12612, 12647, 12747, 12760, 12780, 12830, 12877, 12950, 13064, 13088, 13177 und 13296.

Die nächsten Unterstützungen bei 10829, 10797, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10568, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221.

Der DOW konnte gestern weiter leicht zulegen, die Gewinne nachbörslich aber nicht halten. Es wird sich nun zeigen müssen, ob der Anstieg zum nächsten Hauptwiderstand bei 24079 noch gelingt, oder ob der DOW wie-der in Richtung 23552 abfällt. Der aktuelle Hauptwiderstand nun bei 24079. Die aktuelle Hauptunterstützung nun bei 23552 vor 23145. Positiv auch das Kaufsignal im MACD und in der Stochastik. Positiv vom Ichimoku her gesehen das der DOW über Tenkan und Kijun ansteigen konnte. Auch der Ichimoku hat nun ein schwaches Kaufsignal erzeugt. Die nächste Hauptunterstützung nun bei 23552, 23145 vor 21649. Der nächste Haupt-widerstand nun bei 24079 vor 24909. Im Tageschart notiert er über Ten-kan, über Kijun und unterhalb der Wolke. Der Ichimoku Tageschart ist so-mit weiter negativ. Der Master-Support (Aufwärtstrend aus März 2009 kommend) derzeit bei 19743. Die Tageswolke stellt zwischen 24730-25077 einen Widerstand dar. Erst darüber wird der Tageschart wieder positiv.

Mit dem Wochenschlusskurs von Freitag bei 23066 notiert der DOW un-terhalb der Wochenwolke. Diese stellt zwischen 24680-24719 kaum einen Widerstand dar. Der Wochenschlusskurs unterhalb der Wolke ist vorerst negativ zu sehen.

Der Nikkei musste abgeben und notiert erneut unter der wichtigen Kurs-marke 20228. Dies ist vorerst negativ zu sehen. Er ist auch knapp unter Kijun im Tageschart gefallen. Das Chartbild im Tageschart hat sich dadurch erneut ein wenig eingetrübt. Die nächste wichtige Unterstützung nun Tenkan bei 19855. Die aktuelle Hauptunterstützung nun bei 18258. Im Tageschart notiert er über Tenkan, unter Kijun und unterhalb der Wolke. Der Ichimoku Tageschart ist damit weiter negativ. Die Tageswolke stellt zwischen 21645-21789 einen kleinen Widerstand dar. Erst darüber wird der Tageschart wieder positiv. Die Wochenwolke stellt zwischen 21934-22242 einen kleinen Widerstand dar. Das nächste wichtige Long-Kursziel im Tageschart nun der aktuelle Hauptwiderstand bei 20228. Die nächsten Hauptwiderstände nun bei 20228, 21380, 22096, 23140, 23884 und 24455.

Ausblick Japan:

Der Nikkei steht aktuell (07:00) bei 20163,80 Punkten ein Minus von 263, 26 Punkten oder 1,29 %. In allen drei Zeitebenen notiert der Nikkei unter-halb der Wolke. Im Stundenchart gab es einen Short-Kumo-Breakout. Die Short-Kursziele 20387, 20344, 20298,20228 und 20175 wurden erreicht.

Die nächsten Long-Kursziele nun bei 20175, 20228, 20298, 20344, 20387, 20450, 20544, 20581, 20621, 20679, 20750, 20873, 20935, 20996, 21042, 21088, 21175, 21221, 21271, 21350, 21381, 21424, 21541, 21588, 21620, 21715, 21744, 21781, 21844, 21888, 22000, 22096, 22190, 22290, 22345, 22388, 22481, 22521, 22596, 22632, 22721, 22771, 22811, 22874, 22921, 22960, 23022, 23088, 23112, 23174, 23200, 23288, 23322, 23361, 23400, 23500, 23611, 23671, 23700, 23721, 23755, 23781, 23855, 23882, 23997, 24023, 24090, 24155, 24211, 24271, 24305, 24344, 24407, 24481, 24552, 24571, 24600.

Auf der Unterseite zu beachten 20088, 20054, 19957, 19844, 19739, 19684, 19644, 19544, 19499, 19361, 19303, 19282,19282, 19179, 19071, 18944, 18895, 18812.

Tenkan nun bei 20216 Kijun nun bei 20281. Der Ichimoku hat ein schwa-ches Verkaufssignal erzeugt. Die Technik ist leicht negativ Der MACD ist leicht negativ und die Stochastik ist neutral. Die Stundenwolke stellt zwi-schen 20238-20392 einen Widerstand dar. Erst darüber wird der Stun-denchart wieder positiv.

Im übergeordneten Tageschart notiert der Nikkei unterhalb der Wolke. Tenkan nun bei 19855 Kijun bei 20241. Der Nikkei notiert über Tenkan, un-ter Kijun und unterhalb der Wolke. Noch immer ein ein starkes Verkaufs-signal im Ichimoku. Der Ichimoku Tageschart ist damit vorerst weiter nega-tiv. Das erneute abfallen unter Kijun ist vorerst negativ zu sehen. Die Technik ist leicht positiv. Der MACD ist leicht positiv und die Stochastik ist überkauft.

Auf der Long-Seite zu beachten 20175, 20228, 20298, 20344, 20378, 20450, 20544, 20581, 20621, 20679, 20750, 20873, 20935, 20996, 21042, 21088, 21175, 21221, 21271, 21350, 21381, 21424, 21541, 21588, 21620, 21715, 21744, 21781, 21844, 21888, 22000, 22096, 22190, 22290, 22345, 22388, 22481, 22521, 22596, 22632, 22721, 22771, 22811, 22874, 22921, 22960, 23022, 23088, 23112, 23174, 23200, 23288, 23321, 23400, 23500, 23611, 23671, 23700, 23721, 23755, 23781, 23855, 23882, 23997, 24023, 24090, 24155, 24211, 24271, 24305, 24344, 24407, 24481, 24552, 24571, 24600.

Die nächsten Short-Kursziele nun bei 20088, 20054, 19957, 19844, 19739, 19684, 19544, 19499, 19361, 19303, 19282, 19179, 19071, 18944, 18895, 18812, 18692, 18642, 18512, 18432, 18400, 18258. 18174, 18078. 18000, 17925, 17738, 17590, 17520, 17450, 17436, 17388, 17291, 17242, 17140, 16932, 16790, 16572, 16408, 16252, 16171,15827, 15644, 15550, 15338, 15171, 14959, 14822, 14792, 14511, 14321, 14171 und 14000.

Das Abfallen unter Kijun ist vorerst negativ zu sehen, genau wie der aktuelle Kurs unterhalb von 29228. Die nächsten wichtigen Wider-stände nun bei und 20228 und 20632. Der aktuelle Hauptwiderstand nun bei 20228 vor 21380. Die aktuelle Hauptunterstützung bei 18258. Davor noch Tenkan bei 19855.

Ausblick USA:

Der DOW steht aktuell (07:36) bei 23742 Punkten.Im 10 Minuten- und im Tageschart notiert der DOW unterhalb der Wolke, im Stundenchart darin. Die Short-Kursziele 23807 und 23744 wurden erreicht.

Die nächsten Long-Kursziele nun bei 237444, 23807, 23885, 23921, 23944, 23977, 24011, 24079, 24107, 24144, 24188, 24212, 24289, 24328, 24377, 24421, 24447, 24551, 24600, 24641, 24677, 24721, 24761, 24811, 24841, 24909, 25000, 25044, 25088, 25177, 25200, 25253, 25322, 25377, 25405, 25451, 25521, 25605, 25641, 25677, 25721, 25758, 25805, 25877, 25941, 26088, 26183, 26207, 26244, 26281, 26311, 26351, 26371, 26421, 26477, 26509, 26541, 26588, 26604, 26631, 26667, 26712, 26781, 26807, 26821, 26877, 26900, 26942, 27000.

Die nächsten Short-Kursziele nun bei 23711. 23571, 23481, 23455, 23421, 23351, 23291, 23266, 23232, 23145, 23121, 23077, 23021, 23000, 22981, 22950, 22844, 22821, 22788, 22721,22698, 22611, 22568, 22541, 22488, 22461, 22411, 22378, 22282.

Tenkan nun bei 23787 Kijun bei 23847. Der Ichimoku hat ein schwaches Verkaufssignal erzeugt. Die Stundenwolke stellt zwischen 23798-23602 eine Unterstützung dar. Erst darunter wird der Stundenchart wieder nega-tiv. Die Technik ist leicht negativ Der MACD ist leicht negativ und die Stochastik ist überverkauft

Im übergeordneten Tageschart notiert der DOW unterhalb der Wolke. Der Ichimoku Tageschart ist weiter negativ. Tenkan nun bei 23287 und Kijun bei 23068. Noch immer ein schwaches Kaufsignal im Ichimoku. Die Tage-swolke stellt zwischen 24730-25077 einen Widerstand dar. Erst darüber wird der Tageschart wieder positiv. Die Technik ist leicht positiv. Der MACD ist leicht positiv und die Stochastik ist überkauft. Die nächste Hauptunter-stützung nun bei 23552, 23145, 21649, 21089 vor 20509, 20091, 19201 vor 18305 und 17866.

Die nächsten Long-Kursziele nun bei 23744, 23807, 23885, 23921, 23944, 23977, 24011, 24079, 24107, 24144, 24188, 24212, 24289, 24328, 24377, 24421, 24447, 24551, 24641, 24677, 24721, 24811, 24841, 24909, 25000, 25044, 25088, 25177, 25200, 25253, 25322, 25377, 25405, 25451, 25521, 25605, 25641, 25677, 25721, 25758, 25805, 25877, 25941, 26088, 26183, 26207, 26244, 26281, 26311, 26351, 26371, 26421, 26477, 26509, 26541, 26588, 26604, 26631, 26667, 26712, 26781, 26807, 26821, 26877, 26900, 26942, 27000.

Die nächsten Unterstützungen nun bei 23711, 23571, 23481, 23455, 23421, 23351, 23317, 23291, 23266, 23232, 23145, 23121, 23077, 23021, 23000, 22981, 22950, 22844, 22821, 22788, 22721, 22698, 22611, 22568, 22541, 22488, 22461, 22411, 22378, 22282, 22178, 22144, 22088, 22060, 21979, 21944, 21889, 21821, 21782, 21688, 21649, 21590, 21553, 21513, 21477, 21388, 21292, 21232, 21204, 21127, 21070, 21050, 20974, 20855, 20831, 20790, 20744, 20687, 20613, 20583, 20509, 20362, 20322, 20277, 20144, 20091, 19871, 19785, 19721, 19567, 19447, 19381, 19358, 19277, 19238, 19144, 19087, 19005, 18866, 18844, 18760, 18621, 18576, 18494, 18406, 18354, 18305,18249, 18178, 18055,18000, 17866 17530, 17429, 17370, 17235, 17200, 17140, 17025, 16820, 16721, 16521, 16414, 16276, 16200, 16000, 15871 und 15450.

Erst unterhalb von 23602 wird der Stundenchart wieder negativ. Erst ober-halb von 25077 wird der Tageschart wieder positiv. Die nächste Hauptun-terstützung derzeit bei 23552, 23145 vor 21649. Der nächste Hauptwider-stand nun bei 24079, 24909, 25758 vor 26604.

Der Ichimoku Tageschart ist weiter negativ. Positiv zu sehen das der DOW nun wieder über Tenkan und Kijun notiert. Auch das schwache Kaufsignal im Ichimoku macht Hoffnung. Tenkan bei 23287 derzeit eine wichtige Unterstützung im Tageschart. Erst oberhalb von 23807 verbessert sich das Chartbild etwas. Die nächsten Hauptwiderstände nun bei 24079, 24909 und 25758. Erst über 25525 verlässt der DOW den aktuellen Abwärtstrend. Die nächste Hauptunterstützung nun bei 23552 vor 23145 und 21649. Im Wochenchart notiert der DOW unter Kijun (24246) unter Tenkan (23806). Negativ der Wochenschlusskurs unterhalb der Wochenwolke. Die Wochenwolke stellt zwischen 24680-24719 kaum einen Widerstand dar.

Ausblick Deutschland:

Der DAX stieg gestern auf 10893,32 Punkte. Ein Plus von 89,34 Punkten oder 0,82 Prozent. Der DAX steht aktuell (07:44) bei 10841 Punkten deut-lich darunter. Im 10 Minuten- und im Stundenchart notiert der DAX inner-halb der Wolke, im Tageschart darunter. Die Short-Kursziele 10879 und 10850 wurden erreicht.

Die nächsten Long-Kursziele nun bei 10850, 10879, 10926, 11000, 11077, 11100, 11129, 11177, 11221, 11285, 11300, 11330, 11378, 11433, 11463, 11509, 11523, 11578, 11595, 11626, 11659, 11678, 11704, 11760, 11777, 11802, 11855, 11881, 11929, 11955, 12009, 12055, 12075, 12102, 12130, 12177, 12198, 12231, 12267, 12286, 12320, 12360, 12374, 12404, 12441, 12463, 12499, 12510, 12558, 12586, 12612, 12647, 12689, 12727, 12747, 12789, 12821, 12844, 12861, 12876, 12882, 12929, 12944, 13003, 13027, 13055, 13088, 13110, 13147, 13177, 13218, 13288, 13307, 13342, 13388, 13417, 13460, 13488, 13511, 13557, 13588, 13621, 13669, 13721, 13755, 13773, 13791, 13811, 13844, 13902.

Die nächsten Short-Kursziele nun bei 10829, 10797, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10568, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221.

Tenkan nun bei 10851 Kijun bei 10889. Der Ichimoku hat ein schwaches Verkaufssignal erzeugt. Die Technik ist nicht einheitlich. Der MACD ist leicht negativ und die Stochastik hat ein Kaufsignal erzeugt. Die Stunden-wolke stellt zwischen 10812-10885 einen Widerstand dar. Erst darüber wird der Stundenchart wieder positiv.

Im übergeordneten Tageschart notiert der DAX unterhalb der Wolke. Der Ichimoku Tageschart ist damit weiter negativ. Positiv zu sehen das schwa-ches Kaufsignal im Ichimoku. Ebenso wie das Ansteigen über Tenkan und Kijun. Tenkan nun bei 10679 und Kijun bei 10594. Die Tageswolke stellt zwischen 10958-11138 einen kleinen Widerstand dar. Erst darüber wird der Tageschart wieder positiv. Die Technik ist leicht positiv. Der MACD ist leicht positiv und die Stochastik ist überkauft. Positiv zu sehen das der DAX noch über Tenkan und Kijun notiert sowie das Kaufsignal im MACD sowie in der Stochastik. Der Tageschart bleibt jedoch vorerst weiter nega-tiv.

Der DAX notiert über Tenkan, über Kijun und unterhalb der Wolke. Der Ichimoku Tageschart ist damit weiter negativ. Positiv das Ansteigen über Tenkan und Kijun und das Kaufsignal in der Stochastik sowie im MACD. Auch das schwache Kaufsignal im Ichimoku stimmt hoffnungsvoll. Die nächste wichtige Unterstützung ist nun 10797, 10642, 10594 10568, 10262. Der nächste wichtige Widerstand im Tageschart nun bei 10926, 11000, 11077, 11129, 11177, 11221, 11285, 11300, 11330, 11378, 11433, 11463, 11578, 11659 11691, 11777 und 11840. Der Aufwärtstrend vom Februar 2016 kommend bei 8696 wurde im Wochenchart gebrochen. Auch dies ist vorerst negativ. Im Monatschart notiert der DAX nun deutlich unter Tenkan und Kijun. Unterstützung hier die Monatswolke zwischen 10681-10070. Erst oberhalb der Tageswolke (11138) wird der Ichimoku Tageschart wieder positiv. Darüber noch ein Doppeltop bei 12460.

Der DAX ist im Tageschart über Tenkan, über Kijun und unterhalb der Wolke. Das Chartbild im Tageschart ist immer noch negativ. Mit dem ansteigen über Tenkan und Kijun sowie dem schwachen Kaufsignal im Ichimoku hat es sich jedoch deutlich aufgehellt. Erst über 11138 wird der Ichimoku Tageschart wieder positiv. Erst über 11700 bricht der Dax seinen aktuellen Abwärtstrend. Unten bleibt als wichtige Un-terstützung 10797, 10642, 10594, 10568, 10262. Der Wochenschluss-kurs unter 10941 ist negativ zu sehen.

Wir haben derzeit aber politische Börsen und die News und die Reaktion der Märkte darauf bestimmen die Kurse. Charttechnik kann in diesen Ta-gen durch die gelieferten Kursmarken nur Anhaltspunkte und Unterstüt-zung liefern. Bleiben Sie Vorsichtig.

Zwischen 10886 und 10829 ist der DAX neutral. Oberhalb von 10886 kön-nen eng abgesicherte Long-Positionen mit den Kurszielen 10926, 11000, 11077, 11129, 11177, 11285, 11300, 11330, 11378, 11433, 11463, 11509, 11523, 11578, 11595, 11626, 11659, 11678, 11704, 11760, 11777, 11802, 11855, 11881, 11919, 11955,12009, 12055, 12075, 12102, 12130,12177, 12198, 12231, 12267, 12286, 12320, 12360, 12374, 12404, 12463, 12499, 12510, 12558, 12586, 12612, 12647, 12689, 12727, 12747, 12789, 12821, 12844, 12861, 12876, 12882, 12929, 12944, 13003, 13027, 13055, 13088, 13110, 13147, 13177, 13218, 13264, 13288, 13307, 13342, 13460, 13488, 13511, 13557, 13588, 13621, 13669, 13721, 13755, 13773, 13791, 13811, 13844, 13902 eröff-net werden.

Unterhalb von 10829 können eng abgesicherte Short-Positionen mit den Kurszielen 10797, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10568, 10494, 10458, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 9979, 9905, 9821, 9761, 9679, 9611, 9521, 9450, 9382, 9312, 9271, 9221, 9198, 9112, 9044, 9021, 8979, 8960, 8944, 8900, 8871 8829, 8812, 8799, 8772,8726, 8699, 8630, 8597, 8544, 8522, 8498, 8471, 8440, 8419, 8400, 8378, 8350, 8311, 8280, 8245 eröffnet werden.

Heute zu beachten:

08:45 Frankreich: Industrieproduktion (Monat)

10:00 Italien: Einzelhandelsumsätze (Monat)

14:30 USA: Anträge und weitergeführte Anträge auf Arbeitslosenhilfe !!!

14:30 Kanada: Baugenehmigungen (Monat)

14:30 Kanada. Preisindex für neue Häuser (Monat)

14:35 USA: FOMC Mitglied Barkin spricht !!

16:00 USA: Verkäufe neuer Häuser (Monat) !

18:00 USA: FED Vorsitzender Powell spricht !!!

18:40 USA: FOMC Mitglied Bullard spricht !!

19:00 USA: Chicago FED Chef Evans spricht !

23:30 USA: FOMC Mitglied Clarida spricht !!

