Tagesanalyse 12.09.2019

DAX startet erwartet -- Asiens Börsen vorwiegend fester -- Apple wieder über eine Billion Dollar wert -- TeamViewer-IPO spezifiziert -- Dermapharm, Knorr-Bremse, Oracle, Brexit im Fokzs

Handelsstreit: Trump verschiebt Anhebung von China-Strafzöllen um zwei Wochen. Mischkonzern Bouygues will Beteiligung an Alstom senken. AB Inbev nimmt neuen Anlauf für Hongkong-IPO. CTS Eventim schneller im MDAX - RATIONAL steigt auch in MDAX auf. EZB legt nach: Welches Paket schnüren Europas Währungshüter? Wirecard stattet Anleihe mit Kupon von 0,5 Prozent aus.