DAX - Die Bullen schlagen zurück!

Fazit vom 07.10.: "Es bleibt dabei, spätestens mit einem Anstieg über 13.200 Punkte sind weitere bärische Szenarien wieder vom Tisch. Nachdem der DAX vom angesprochenen Ziel bei 12.500 Punkten sehr deutlich nach oben abgeprallt ist, hinterlässt der Index jetzt keinen schwachen Eindruck mehr. Schon über 13.000 Punkte verbessert sich das Bild weiter."

Das Fazit der letzten Woche war gut gewählt und behält seine Gültigkeit. Trotz einiger Anläufe, die Bullen tun sich schwer mit dieser Widerstandszone. Je länger diese "im Spiel" bleibt, desto wahrscheinlicher ist übrigens eine Auflösung der Situation, die sowohl für Bullen als auch Bären mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Steigt der DAX beispielsweise per großer Kurslücke zur Eröffnung um 200 bis 300 Punkte, dann hätten die Bullen den Einstieg verpasst. Ginge es dann so weiter wie in der jüngeren Vergangenheit, dann ergäbe sich auch keine vernünftige Einstiegsgelegenheit mehr. Auf der anderen Seite hinterließe eine größere Kurslücke zur Unterseite große Fragezeichen bei den Marktteilnehmern, die gerne auf der Short-Seite aktiv geworden wären.

Wenn Dir der DAX momentan Kopfschmerzen bereitet, dann bist Du damit nicht allein. Große Bewegungen werden in wenigen Stunden absolviert, im Anschluss wartet wieder eine nervige Seitwärtsphase - das macht nur bedingt Spaß.

Meine Einschätzung:

Die Börse hat viele hübsche, auf jeden Fall aber lebhafte Töchter. Und von mir aus auch Söhne. Eben Basiswerte, in denen sich bessere Chancen ergeben als ausgerechnet im deutschen Leit-Index. Ansonsten bleibt es dabei: Spätestens mit einem Anstieg über 13.200 Punkte sind weitere bärische Szenarien wieder vom Tisch. Nachdem der DAX vom angesprochenen Ziel bei 12.500 Punkten sehr deutlich nach oben abgeprallt ist, hinterlässt der Index jetzt keinen schwachen Eindruck mehr.

