Online-Seminar mit Trading-Profi Markus Gabel: Wie ein festes Regelwerk Ihr Trading schützt

In Zeiten von Kurzarbeit und Homeoffice zieht es immer mehr Menschen zur Börse. Das Internet bietet nahezu unbegrenzte Informationen, mit denen man angeblich in kurzer Zeit erfolgreich sein Geld vermehren kann. Die Statistiken sprechen jedoch eine ganz andere Sprache und so mancher merkt nach kurzer Zeit, dass es doch nicht so einfach ist, sein Geld an der Börse zu verdienen.

Im Trading-Webinar am 30. März zeigt Ihnen Markus Gabel, wie Sie mit dem natürlichsten aller Regelwerke sinnvoll in den Märkten unterwegs sein können und dabei gleichzeitig Ihr Kapital und sich selbst schützen. "Einfach anzuwendende Ansätze führen zu konkreten Trade-Ideen, die einfach umgesetzt werden können. Natürlich kommt eine Bewertung vergangener Signale und ein genereller Marktausblick nicht zu kurz", sagte Markus Gabel im Vorgespräch.

Was bewegt die Märkte und welche Möglichkeiten bieten sich? Markus Gabel handelt beruhend auf den Grundsätzen der Dowtheorie mit einfachsten Handelsstrategien. Er findet auf der Basis dieses simplen Trendhandels einen klaren Einstieg, Stopp und Ziel. Gleichzeitig vermittelt er als Mentor ein starkes Mindset um den Erfolg auch langfristig zu garantieren

Markus Gabel zeigt Ihnen im Trading-Seminar am 30. März, was Sie tun können, wenn Sie Verluste erleiden. Er selber hat aus Niederlagen viel gelernt und daraus auch eine Mission gemacht.

Melden Sie sich jetzt zu diesem spannenden Live-Event am 30. März um 18 Uhr an

Ihr Experte im Webinar

Markus Gabel ist seit dem Jahr 2000 im Finanzbereich tätig, mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum geprüften Vermögensberater und arbeitet als Händler in der Vermögensverwaltung bei BORN STAHLBERG & Partner. Als Mentor und Privatlehrer begleitet er Menschen auf ihrem individuellen Weg zum Tradingerfolg. Beruhend auf den Grundsätzen der Dowtheorie, handelt Markus Gabel mit einfachsten Handelsstrategien und findet auf Basis der natürlichen Fibonacci-Zahlenreihe sowie des Marktpreisprofiles einen klaren Einstieg, Stopp und Ziel. Gleichzeitig vermittelt er als Mentor ein starkes Mindset um den Erfolg auch langfristig zu garantieren.

