Online-Seminar: Profitieren Sie von wiederkehrenden saisonalen Mustern im Handel

"Sell in may and go away" oder auch "Jahresendrally" sind zwei der bekanntesten Saisonalitäten, die auch von vielen Anlegern und Börsianern genutzt werden. Warum das für eine gute Anlagestrategie aber nicht ausreicht, erfahren Sie am 3. November ab 18 Uhr im Experten-Seminar mit Dimitri Speck. Das Prinzip der Saisonalität an den Finanzmärkten ist eigentlich kein Neues. Doch tatsächlich existieren viele weitere, für Privatanleger unbekannte Muster, die einen bedeutenden Einfluss auf Kursentwicklungen haben. Im Rohstoffhandel ist es beispielsweise Gang und Gäbe, saisonale Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Was allerdings nur wenige wissen: Auch bei Einzelaktien gibt es kalendarische Muster, von denen Anleger profitieren können. Durch regelmäßige und vorhersehbare Entwicklungen können nicht nur Gewinne erzielt, sondern auch Risiken minimiert werden. Kalender- und eventbasierte Muster wie Monatszyklen, Wahlen oder auch Sportereignisse können dafür sorgen, dass bestimmte titel vom Trend des Gesamtmarktes abweichen. Doch welche genau sind das und wie kann man sie erkennen? Wo ist der Unterschied zwischen Saisonalität, Trendfolge und Intradayeffekten?

Diese und weitere Fragen wird Finanzanalyst Dimitri Speck von Seasonax im Online-Seminar am 3. November beantworten und den Teilnehmern aufzeigen, wie sie von Zyklen und Events profitieren können. Ziel der Veranstaltung ist es, Ihnen einen exklusiven Einblick in die Praxis zu geben und verschiedene Aktien vor dem Hintergrund der Jahressaisonalität zu beleuchten.

Ihr Experte im Online-Seminar

Dimitri Speck ist Finanzanalyst, Handelssystementwickler und Börsenbriefautor. Er hat viele Anlagestrategien entwickelt und empirisch auf ihre Profitabilität untersucht und wurde dafür mit mehreren internationalen Awards ausgezeichnet. Speck ist Herausgeber der Website www.seasonax.com, auf der interessierte Anleger saisonale Studien nachlesen oder selbst bei über 20.000 Instrumenten durchführen können.

