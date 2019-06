So investieren Sie mit Fundamentalanalyse und Charttechnik in chancenreiche Wachstumsaktien

Kai Knobloch erhöhte den Wert seines Portfolios seit 2014 um 124,5 Prozent und hat damit eine klare Outperformance gegenüber großen Aktienindizes erreicht. Seine Strategie: Wachstumsaktien in Kombination mit Fundamental- und Chartanalyse.

Der versierte Trader gibt Ihnen im Online-Seminar am 26. Juni tiefe Einblicke in seine Handelsansätze. Er verrät Ihnen, wie Sie wachstumsstarke Unternehmen erkennen, Fundamentalanalyse und Charttechnik erfolgreich kombinieren und so Sie so langfristig Ihr Kapital vervielfachen können.

Kai Knobloch ist mit seinem Investmentansatz auf der Trading-Plattform wikifolio aktiv. Lernen Sie im Webinar aus erster Hand, wie Sie ...

... erfolgreich wachstumsstarke Unternehmen finden und auswählen,

... Fundamentalanalyse und Charttechnik gezielt einsetzen

... und den richtigen Zeitpunkt zum Ein- und Ausstieg finden.

"Ich zeige ausführlich, wie ich die CANSLIM-Methode anwende, was das genau ist und wie ich damit erfolgreich investiere", so Knobloch im Vorgespräch. Im kostenlosen Online-Seminar wird der Trader unterstützt von Nikolaos Nicoltsios von wikifolio. Er wird Ihnen erläutern, wie Sie die Trading-Plattform für Ihre Erfolge nutzen können.

Ihre Experten

Kai Knobloch begann im Jahr 2013 mit dem Börsenhandel und meldete sich ein Jahr später auf der Social-Trading-Plattform wikifolio.com an. Knobloch handelt bei wikifolio primär deutsche Nebenwerte, amerikanische Technologietitel sowie die großen amerikanischen und deutschen Aktienindizes. Für seinen mittel- bis langfristigen Handelsstil nutzt er fundamentale Kennzahlen, Charttechnik und Sentiment-Indikatoren. Nach dem Abitur hat Kai Knobloch Public Management und anschließend berufsbegleitend Wirtschaftswissenschaften studiert.





Nikolaos Nicoltsios ist bei wikifolio.com im Business Development und dort als Ansprechpartner für Vermögensverwalter, Medienunternehmen und Broker zuständig. Der gelernte Wirtschaftsingenieur hat sich bereits seit seiner Studienzeit mit dem Börsenhandel beschäftigt und später auf die Entwicklung von automatisierten Handelssystemen spezialisiert. Nach der ZZ Vermögensverwaltung und der Privatbank Gutmann hat er bei der Credit Suisse seine Erfahrung weiter ausbauen können. Seit 2012 ist er außerdem Trainer für Technische Analyse an der Wiener Börse Akademie.

