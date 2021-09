Trading-Seminar mit Andre Stagge: Funktioniert technische Analyse eigentlich?

Die Finanzmärkte haben in den vergangenen eineinhalb Jahren stark gelitten. Nicht nur Corona und steigende Inflation haben zu Einbrüchen geführt. Trader, Fondsmanager aber auch Privatanleger stehen vor der Frage, wie Investments in Zukunft profitabler gestaltet werden können. Bislang galt die technische Analyse als relativ sicheres Instrument bei erfahrenen Bankern. Sie wird aber von professionellen Investoren immer häufiger in Frage gestellt. Also was ist die Alternative?

» Hier klicken und am 4.Oktober live beim Trading-Seminar mit André Stagge dabei sein!

Börsenprofis entwickeln seit einiger Zeit neue Anlagestrategien und Konzepte, welche einen besseren Ausblick bieten sollen, und können bereits positive Resultate aufzeigen. Doch wie genau funktionieren diese und sind sie für Privatanleger ebenso umsetzbar? Im Trading-Seminar wird erklärt, welche Vor- und Nachteile die technische Analyse bietet, aber auch welche anderen Optionen sich für Anleger auftun.

» Jetzt zum Marktausblick anmelden und wertvolle Profi-Tipps erhalten!

Am 4. Oktober erhalten Sie von Ex-Portfoliomanager André Stagge einen exklusiven Einblick in die Nutzung alternativer Analysemöglichkeiten und die Anwendung neuer Strategien. Außerdem gibt er einen spannenden Marktausblick auf das verbleibende Quartal an der Börse. Profitieren Sie von dem fundierten Wissen des erfahrenen Profis, wenn er eine Auswertung von über 1.000.000 Datenpunkten zeigt und seine Erkenntnisse aus über 25 Jahren Börsenerfahrung mit Ihnen teilt. Melden Sie sich jetzt kostenlos an!

"Ziel des Vortrags ist es, den Teilnehmern konkrete Tipps und Tricks zu geben, wie sie ihr eigenes Trading und Investment profitabler gestalten können. Außerdem wird die aktuelle Marktlage besprochen und aus der Sicht eines Portfoliomanager analysiert", sagte André Stagge im Vorgespräch mit Blick auf das Trading-Seminar am 4. Oktober.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte

André Stagge hat über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Trading und Kapitalanlage. Nach seinem BWL-Studium an der der Universität Mannheim mit Prädikatsexamen war er elf Jahre als Senior Portfoliomanager bei einer der größten deutschen Fondsgesellschaften beschäftigt. Der Fokus lag auf dem Handel von Währungen, Futures und Optionen. Sein jährliches Gewinnziel lag dabei im zweistelligen Millionenbereich. Er war für vier Fonds verantwortlich, die über 2,5 Milliarden verwaltetes Vermögen umfassten. In seiner aktiven Zeit als Fondsmanager hat André Stagge über 500 Millionen Euro Gewinn für seine Anleger erwirtschaften können. Als geprüfter Eurex-Händler, Certified Financial Technician und Chartered Financial Analyst engagiert er sich als Speaker, Trainer und Performance Coach mit dem Ziel, Trader und Investoren an der Börse erfolgreicher zu machen.

Bildquellen: Who is Danny / Shuttersock