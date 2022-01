Trading-Seminar mit René Wolfram: Explosive Kurzfrist-Trends erfolgreich traden

Viele Ansätze haben eine begrenzte Halbwertzeit im Trading. Sie funktionieren eine Weile, können dann aber nicht mehr erfolgreich angewendet werden. Im Trading-Seminar am 20. Januar zeigt René Wolfram, seit 25 Jahren hauptberuflich Trader, warum das so ist, und stellt einen Ansatz vor, der über 5 Dekaden stetig und stets profitabel performt hat. Welche zwei Faktoren hier maßgebend sind, und warum dies der erste Ansatz ist, der aus seiner Erfahrung heraus alle vorteilhaften Elemente enthält, wird der Drittplatzierte der Trading-Weltmeisterschaft 2013 ebenso erklären, wie den Aufbau der Strategie. Dabei zeigt er aktuelle Trades aus der jüngeren Vergangenheit, wird aber auch eine konkrete neue Order vorstellen.

» Jetzt anmelden und Top-Handelstechniken zu Power Breakouts aus erster Hand erhalten!

Im Trading-Seminar am 20. Januar stellt der Drittplatzierte der offiziellen Trading-Weltmeisterschaft 2013 seine Ausbruchs-Methodik vor, und zeigt praktische Beispiele, sowie Performance-Daten einiger seiner Setups.

Seit 1970 hat der Ansatz 6,1 Millionen verdient und hatte nur ein Jahr, welches mit einem minimalen Minus von -110 Dollar endete. René Wolfram zeigt Ihnen die Kapitalkurve und Trade-Historie. "Wir blicken gemeinsam in die statistischen Untersuchungen des Marktverhaltens und entwickeln in diesem Trading-Seminar am 20. Januar ein Bewusstsein für die Essenz des 'WANN' in einem Trend- und Ausbruchs-Ansatz. Zeitschonende Umsetzung ist gerade für Retail-Trader ein Element, welches die Umsetzung eines Ansatzes erst möglich macht oder eben nicht. Ich zeige Ihnen, wie auch Sie mit einfachen Regeln und nur 3 Stunden Zeitaufwand pro Monat nebenberuflich traden können. Dabei kommen auch hilfreiche Funktionen des Nanotrader von WH Selfinvest zum Einsatz, die Trading planbar und effizient in der Exekutive machen", sagt der Profi im Vorgespräch.

Das sollten Sie nicht verpassen! Melden Sie sich hier zu diesem spannenden Trading-Webinar an und nehmen Sie am 20. Januar um 18 Uhr kostenlos von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil!

» Hier zum Trading-Webinar am 20. Januar mit René Wolfram anmelden und vom Profi lernen!

Tipp: Verpassen Sie kein Experten-Seminar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte

René Wolfram ist seit 22 Jahren aktiver Trader und bestreitet seit 2003 seinen Lebensunterhalt mit Trading. Er verfolgt einen statistisch basierten Ansatz, bei dem sowohl Ausbruchs-, als auch Countertrend-Methoden zum Einsatz kommen. Umgesetzt werden die Strategien mit Futures. Die meisten Techniken können aber auch mit CFD umgesetzt werden. Im Jahr 2013 belegte er als erster Deutscher den dritten Platz bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading, der Robbins Worldcup Trading Championship.

Bildquellen: Rene Wolfram / Robbins Trading