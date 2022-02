Online-Seminar: Auf Bewegung aufspringen - derzeit ein guter Rat?

Der Börsenhändler skizziert im Tradingstrategie-Seminar am 17. Februar die groben Grund­prinzipien der Markt­technik und die daraus resultierenden Handels­überlegungen. Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem die Umsetzung von Trendstrategien in schwierigen Börsenzeiten, wie wir sie aktuell wegen des Corona-Virus erleben.

Profitieren auch Sie von der langjährigen Erfahrung von Markttechnik-Experte Michael Voigt, der in diesem Online-Seminar unter anderem Strategien der Markttechnik vorstellt, die Sie als Anleger ohne großen Aufwand umsetzen können. Er geht am 17. Februar auch im Detail darauf ein, wie Sie in Crashphasen mithilfe seiner Tipps Ihr Risiko minimieren können. Melden Sie sich jetzt zu diesem kostenlosen Live-Event an und nehmen Sie am 17. Februar ab 18 Uhr bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone daran teil!

"Die Markttechnik ist mit der Chartanalyse verwandt, geht jedoch weit über diese hinaus, denn sie bezieht zusätzlich das Zusammenspiel von Zeiteinheiten, Kursentstehung und Trendaufbau mit ein", so Michael Voigt im Vorgespräch. "Dadurch gewinnen Anleger Aufschluss über das Verhalten der Markteilnehmer und deren Positio­nierungen - so verringern Sie Ihr Risiko, vom plötzlichen Umschwung am Markt kalt erwischt zu werden."

Ihr Experte

Michael Voigt arbeitet seit vielen Jahren als Berufshändler. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf markttechnisch orientiertem diversifikativem Handel. Parallel zu seiner Tätigkeit leitet er umfangreiche mehrwöchige Workshops für fortgeschrittene Händler. Seine umfassenden Erfahrungen sowie die markttechnische Sichtweise der Welt des Tradings haben ihn zu einem gefragten Experten gemacht. Er ist der Autor des Bestsellers "Das große Buch der Markttechnik" und der darauf aufbauenden Buchreihe "Der Händler". Hier erfahren Sie noch mehr über Michael Voigt.

