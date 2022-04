Online-Seminar: Gute Aktien mit Potenzial finden

Grundsätzlich zeigen alle Studien und vergleichenden Betrachtungen deutlich, dass die Aktie als Investment langfristig kaum durch andere Anlageformen zu toppen ist. Wer die Entwicklung von schwergewichtigen Indizes wie dem DAX oder dem Dow-Jones über die letzten Jahre und Jahrzehnte verfolgt, wird erkennen, dass es wenig Anlagemöglichkeiten gibt, die hinsichtlich Rendite attraktiver abschneiden als die Aktie.

Allein an der US-Börse sind über 9000 Aktien gelistet. Wie finden Sie nun die besten Aktien mit Potenzial für Wachstum im Jahr 2022? Trading-Experte Carsten Umland wird diese und weitere Fragen im Trading-Seminar am 21. April für Sie beantworten - melden Sie sich jetzt zu diesem Live-Event an!

» Klicken Sie hier und erfahren Sie am 21. April, wie Sie chancenreiche Aktien finden können!

Darüber hinaus erhalten Sie noch wertvolle Tipps für Ihre erfolgreiche Aktiensuche mit einem Aktienscreener. "Wir sprechen über die Filtermöglichkeiten von Aktienscreenern und werden im Webinar die verschiedenen Kriterien erarbeiten, wie Sie erfolgreich die nächsten Überflieger der Börse finden werden", sagt Carsten Umland im Vorgespräch.

Dazu zeigt Umland Ihnen konkret, wie Sie sich eine Checkliste von fundamentalen und technischen Kriterien für Ihre Aktiensuche anlegen. Melden Sie sich hier zu diesem exklusiven Trading-Webinar an und nehmen Sie am 21. April ab 18 Uhr ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil - selbstverständlich kostenlos!

» Melden Sie sich jetzt kostenlos an und erhalten Sie am 21. April Profi-Wissen aus erster Hand!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Webinar

Carsten Umland wurde erstmals in der Öffentlichkeit bekannt durch die TV Dokumentation Daytrader. Im weiteren Verlauf hat er das Buch "Einfach Traden lernen" veröffentlicht, welches mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen und ein Bestseller bei Amazon ist. Als Berater und Händler der Vermögensverwaltung BORN STAHLBERG & Partner ist Carsten Umland ein gefragter Redner und Trader auf nationalen und internationalen Trading Events wie die World of Trading.

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com