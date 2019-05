So investieren Sie nachhaltig in eine bessere Welt - ohne Abstriche bei der Rendite!

Die Gesamtsumme der nachhaltigen Geldanlagen ist im Jahr 2017 um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, das zeigt der aktuelle Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG). Immer mehr Anleger wollen so positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft nehmen - ohne Abstriche bei der Rendite.

Doch die Unterschiede zwischen den nachhaltigen Produkten sind groß. Und nur die richtigen Produkte sind chancenreich und nachhaltig zugleich. Investment-Profi Heiko Geiger von der Bank Vontobel hat im Experten-Webinar erklärt, worin die Unterschiede von einem zum anderen Produkt liegen, wie Sie als Anleger nachhaltige Wertpapiere erkennen und wie Sie damit chancenreich investieren.

Haben Sie das Live-Event verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier den Live-Mitschnitt anschauen.

Unterstützt wurde Heiko Geiger bei seinem Vortrag von Nachhaltigkeitsspezialistin Andrea Fix von MSCI. Im Zentrum des Webinars "Chancenreich und nachhaltig investieren" standen unter anderem folgende Fragen:

Wie identifizieren Sie als Anleger nachhaltige Geldanlagen?

Was ist der Unterschied zwischen ESG-konformen Geldanlagen und Impact-Investing?

Welche Nachhaltigkeitstrends bringen attraktive Renditen?

Wie können Sie am besten nachhaltig investieren?

Ihre Experten

Heiko Geiger leitet den Bereich Public Distribution Deutschland & Österreich der Bank Vontobel Europe. Er ist seit über 15 Jahren in der Finanz­industrie tätig und war zuvor im Indexbereich der Deutschen Börse für die Funktionen Sales und Marketing verantwortlich.

Andrea Fix ist Teil des MSCI ESG Consultant Teams in Frankfurt. MSCI ESG Research betreut aktuell weltweit über 1.300 Kunden, die DACH Region verzeichnet seit einigen Jahren das stärkste Wachstum. Frau Fix leitete zuvor das ESG Consultant Team für den kontinental europäischen Markt bei ISS-oekom (vormals oekom research) in München. Sie verfügt über eine sehr lange Erfahrung im Bereich ESG Research und in der Betreuung institutioneller Kunden in der DACH Region.

