Online-Seminar: Welt-Portfolio ohne US-Klumpenrisiko - Ist das möglich?

Welt oder USA?

Die USA gegen den Rest der Welt ist zu einer der Hauptbruchlinien an den globalen Aktienmärkten geworden, was sich in der geringen Korrelation und der unterschiedlichen Wertentwicklung der letzten Jahre zeigt. Erfahren Sie im Online-Seminar am 17. Juni ab 18 Uhr, welche Risiken die hohe Konzentration von US-Aktien in Welt-Indizes bergen kann und wie das Risiko eines Portfolios durch gezielte Diversifikation reduziert werden kann.

Weltindizes stehen immer wieder wegen des hohen Anteils an US-Aktien in der Kritik. Der MSCI World Index, einer der bekanntesten globalen Aktienindizes, besteht derzeit zu rund 70% aus US-Aktien. Besonders die sogenannten "Magnificient Seven" - die Tech-Giganten - treiben die Wertentwicklung des Index maßgeblich voran. Diese Konzentration auf eine Handvoll Unternehmen kann jedoch nicht nur Chancen, sondern auch erhebliche Risiken bergen, die im Online-Seminar am 17. Juni genauer beleuchtet werden.

Die starke Konzentration auf US-Aktien lässt viele Anleger besorgt zurück. Ein so hoher Anteil an US-Aktien kann zu einem Klumpenrisiko im Portfolio führen, das schwerwiegende Folgen haben kann, wenn sich die amerikanische Wirtschaft oder der Tech-Sektor negativ entwickeln sollten. Dennoch möchte niemand gänzlich auf US-Aktien verzichten, da die USA als Wirtschaftsmacht von großer Bedeutung sind und ein unverzichtbarer Bestandteil einer breit gestreuten Anlagestrategie wohl bleiben. In diesem Online-Seminar werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie Ihr Portfolio diversifizieren und gleichzeitig an der Entwicklung der US-Wirtschaft teilhaben können.

Zwei erfahrene Experten erläutern im Online-Seminar am 17. Juni die aktuellen Marktentwicklungen, die Bedeutung der "Magnificient Seven" und wie Sie durch gezielte Diversifikation das Risiko Ihres Portfolios reduzieren können. Nutzen Sie diese Chance, um Ihr Wissen zu erweitern und Inspirationen für Portfolio zu finden.

Ihre Experten im Online-Seminar

Begüm Sapancilar betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Robo-Advisor. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Begüm hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

Lukas Ahnert ist Teil des Teams für Passive Index Strategy & Analytics innerhalb der DWS Produktabteilung. In seiner Rolle beschäftigt er sich insbesondere mit der Konzeption und Analyse von passiven Indexstrategien, einschließlich der Xtrackers ETF Palette. Lukas Ahnert ist seit 2018 bei der DWS und absolvierte einen Master in Finance an der Universität St. Gallen und einen Master in Economics an der University of St. Andrews.

