Online-Seminar: So profitieren Sie vom Megatrend Windbranchen-Investments

Windenergie fürs Portfolio

Der Höhenflug der Windbranche hält weiter an: Nach vielen harten Jahren entwickelt sich der Ausbau der Windenergie endlich positiv. Laut Bundesverband WindEnergie liegen die bisherigen Kennzahlen in 2023 deutlich über dem Vorjahresniveau, stabil steigende Genehmigungs- und Zubauzahlen sorgen für allseits gute Stimmung. Im Online-Seminar am 5. Oktober ab 18 Uhr zeigen wir, wie Sie an diesem Erfolg partizipieren.

In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden an Land insgesamt 734 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 3.696 Megawatt genehmigt; das sind ganze 44 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Doch ob der Windenergie-Zubau auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter so voranschreitet, wird vor allem von einem Punkt abhängen: an der Finanzierung. Denn: In erneuerbaren Energien steckt ein riesiges Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung. Wie Sie von diesem Potenzial profitieren können, erfahren Sie im Online-Seminar am 5. Oktober ab 18 Uhr.

Werden Finanzströme in etwas Sinnvolles wie etwa den Bau einer Windkraftanlage umgeleitet, hat das gleich in mehrfacher Hinsicht einen positiven Effekt. Erstens wird Menschen damit die Chance gegeben, selbst ein Teil der wirtschaftlichen Neuorientierung zu werden. Und zweitens profitieren sie auch finanziell von einem solchen Investment. Windkraft ist Teil eines zukunftsorientierten Wachstumsmarktes mit steigender Nachfrage und zunehmendem Angebot. Natürlich ist klar, dass längst nicht allen Menschen die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um solche Investments überhaupt tätigen zu können. Umso wichtiger ist ein niedrigschwelliger Zugang zu derartigen Geldanlagen. Abhilfe schafft hier beispielsweise Crowdinvesting, worüber Sie mehr im Online-Seminar lernen werden.

Dabei können Privatpersonen schon mit verhältnismäßig kleinem Einsatz etwa in ein Windkraftprojekt investieren und so die Produktion von erneuerbarem Strom fördern. Nötig sind dafür in der Regel wenige hundert Euro, die meist festverzinslich - und mit einer Bonuskomponente ausgestattet - angelegt werden. Mithilfe des Kapitals haben Projektentwickler von Windkraftanlagen wiederum die Möglichkeit, Projekte wesentlich schneller als sonst umzusetzen - bzw. bereits bestehende Anlagen adäquat weiterzubetreiben. Wie bei jeder Investmententscheidung kommt es natürlich auch beim Crowdinvesting entscheidend darauf an, dass die Projekte vorher eingehend überprüft werden. Entsprechend wichtig ist auch das spezifische Know-how des Crowdinvesting-Anbieters in diesem Bereich.

Im Online-Seminar erfahren Sie, wie ein Crowdinvesting in eine Windkraftanlage genau funktioniert und welche verschiedenen Projekttypen es überhaupt gibt. Unterschieden werden kann beispielsweise zwischen Investments in einzelne Windräder oder solchen in große Windparks. Außerdem steckt neben dem Bau neuer Windkraftanlagen beispielsweise auch im Repowering ein großes Potenzial. Der Begriff Repowering beschreibt den Ersatz älterer Windenergieanlagen durch neue, leistungsstärkere Anlagen.

Sind Sie neugierig geworden? Dann nehmen Sie sich einen Moment Zeit und wählen sich in das Online-Seminar am 5. Oktober ab 18 Uhr ein. Dort wird Gunter Greiner, Fonds Advisor des WIWIN just green impact! Aktienfonds, genau erklären, was für ihn nachhaltiges Crowdinvesting in Windkraftprojekte ausmacht - und welche Tipps und Tricks auch Ihnen helfen, das richtige Projekt ausfindig zu machen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Gunter Greiner (Geschäftsführer WIWIN Green Impact Fund GmbH) bringt 20 Jahre Investment-Erfahrung mit: im Portfolio Management für Fonds- & Investmentgesellschaften (VCH, KST & Invesco) sowie im Investment Banking mit Schwerpunkt auf ESG- und Impact Investments sowie erneuerbare Energien. Er hat zudem Erfahrung in diversen Aufsichtsräten gesammelt.

WIWIN ist die führende deutsche Online-Plattformen für nachhaltige Investments und vermittelt Kapital an Projektinhaber in den Bereichen nachhaltige Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an Gründer mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Weiterhin ist WIWIN Advisor eines Impact Aktienfonds.