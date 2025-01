Aktienverkäufe bremsen

Christian Scheid

Kurz vor Weihnachten wurden die deutschen Aktienindizes neu gemischt. Unter anderem kam es zur Aufnahme von IONOS in den TecDAX.

Damit wurde die ordentliche Kursentwicklung der Anteile des Internetdienstleisters IONOS belohnt - im vergangenen Jahr haben die Papiere um exakt ein Viertel zugelegt.

Es hätte noch einiges mehr sein können, hätte Warburg Pincus den Kurs nicht mit Aktienverkäufen belastet. Nachdem der Finanzinvestor bereits im September 2024 Anteile im Wert von gut 150 Mio. Euro verkauft hatte, warf er Anfang Dezember nochmals Stücke für 229 Mio. Euro auf den Markt. Den verbleibenden Anteil von rund neun Prozent dürfte Warburg Pincus früher oder später ebenfalls verkaufen, was die Notierung aktuell noch belastet.

Die operative Entwicklung spricht hingegen für den Titel: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 um fast acht Prozent auf gut 1,1 Mrd. Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ebitda kletterte um neun Prozent auf 334,5 Mio. Euro. "Wir blicken optimistisch auf die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres", erklärte Ionos-Chef Achim Weiß damals. Der Manager bestätigte daher die Prognosen. Für 2024 wird bei einem Umsatzwachstum von circa neun Prozent eine Ebitda-Marge von etwa 29 Prozent erwartet, nach 27,4 Prozent 2023. Für 2025 plant Ionos weiterhin ein Umsatzwachstum von zehn Prozent und einen Anstieg der Marge auf circa 30 Prozent.

Die Gemengelage macht einen Discounter der DZ BANK interessant. Das Wertpapier wirft Ende 2025 auch bei einem Seitwärtstrend zehn Prozent ab (ISIN DE000DJ7YTU8).

Christian Scheid

