Wegen der Lockdown-Anordnungen ist bei vielen Konzernen aber auch die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit gefährdet. Evotec hat jedoch rechtzeitig Maßnahmen getroffen. "Für den Moment sind wir froh, dass unsere Geschäftstätigkeit in allen operativen Bereichen auch in dieser Situation aufrechterhalten werden kann", so die Hamburger. Im Kampf gegen Covid-19 ist das Unternehmen gleich an mehreren Fronten vertreten. Zum einen ist Evotec Teil der NIH-geführten Initiative ACTIV (engl. Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines), einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit dem Ziel, einen Rahmen für die Priorisierung von Impf- und Wirkstoffentwicklung zu schaffen, klinische Studien zu beschleunigen, Zulassungsprozesse zu koordinieren und/oder Mittel der Partner gemeinsam zu nutzen, um auf Covid-19 und zukünftige Pandemien schnell reagieren zu können. Zum anderen engagiert sich das Unternehmen in "COVID R&D", der globalen Crowdsourcing-Initiative im Bereich der pharmazeutischen F+E führenden Unternehmen, und unterstützt vor Ort einige Krankenhäuser mit Analysen für ihre Tests. Die aussichtsreichste Initiative ist eine Kooperation mit dem vom US-Verteidigungsministerium beauftragten Unternehmen Ology Bioservices bei der Suche nach passenden Antikörpern gegen SARS-CoV-2. Finanzielle Details wurden zwar nicht genannt. Mit der Vereinbarung beweisen die Deutschen aber erneut, dass sich deren Aktie gut als Langfristinvestment eignet. Daher bleibt es bei unserer Dauerempfehlung: ein Turbo von Morgan Stanley (ISIN DE000MF6B0P9).

