Der Wind in Leverkusen dreht

Christian Scheid

Ein Wechselbad der Gefühle machen derzeit die Aktionäre von Bayer durch. Rückschläge bei der Zulassung eines wichtigen Medikaments und eine Reihe von Niederlagen im Glyphosat-Rechtsstreit haben die Papiere im vergangenen Jahr einbrechen lassen. Mit einem Minus von gut 30 Prozent sind die Papiere drittschwächster DAX-Wert des Jahres 2023.

Endlich wieder gewonnen

Gegen Ende des Jahres gab es dann doch noch positive Nachrichten. Bayer hat einen Glyphosat-Rechtsstreit in den USA gewonnen. Die Entscheidung eines Geschworenengerichts in San Benito County im Bundesstaat Kalifornien bestätige, dass der Unkrautvernichter Glyphosat "nicht für die Krankheit des Klägers verantwortlich ist", erklärte Bayer. "Wir haben damit zehn der letzten 15 Prozesse gewonnen und sehen uns in der Strategie bestärkt, Klagen vor Gericht auszutragen." Sollte sich diese Tendenz in den anstehenden Urteilen fortsetzen, dürfte der anstehende Konzernumbau wieder in den Fokus der Anleger rücken. Der neue Vorstandsvorsitzende des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer, Bill Anderson, sieht sich mit immer lauter werdenden Forderungen von Investoren konfrontiert. "Glaube ich, dass die derzeitige Struktur auch nur annähernd so ist, wie sie sein sollte? Auf keinen Fall", sagte David Herro, Portfoliomanager von Harris Associates LP, der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Ich bin mir sicher, dass es einen Weg gibt, durch Umstrukturierung von Unternehmen - sowohl auf der Mikro- als auch auf der Makroebene - Wert zu schaffen, und zwar große Summen." Harris hält rund vier Prozent der Anteile an dem DAX-Konzern.

Spannung am Kapitalmarkttag

Anderson will Anfang März auf dem Kapitalmarkttag von Bayer erklären, wie es mit der Konzernstruktur weitergehen soll. Auch in der Pharmasparte gibt es Fortschritte zu vermelden: Zum einen hat Bayer in der Europäischen Union die Zulassung für eine höher dosierte Variante des Augenmedikaments "Eylea" erhalten. Zum anderen gab es positive Studiendaten zum Wirkstoff "Elinzanetant" gegen bestimmte Wechseljahresbeschwerden. Das Mittel hätte im Fall einer Zulassung das Zeug zu einem Blockbuster.

Kurzum: Der jüngste Kursaufschwung der Aktie könnte sich fortsetzen. Allerdings sollten Anleger nicht volles Risiko gehen. Mit einem klassischen Bonuszertifikat von BNP Paribas (ISIN DE000PC1ZUZ8) ist die volle Partizipation an Kursgewinnen möglich. Gleichzeitig ist ein Risikopuffer von 25,8 Prozent eingebaut, der vor Rücksetzern schützt.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



