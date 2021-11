Die Milliarde im Visier

Dabei wurden 20 Mio. American Depositary Shares ("ADS") platziert, wobei jede ADS einer halben Stammaktie des Unternehmens entspricht. Die Anteile wurden zu 21,75 Dollar je Stück angeboten. Hinzu kamen Optionen zum Erwerb von knapp drei Mio. weiteren ADS im Wert von 65 Mio. Dollar, die von verschiedenen Zeichnern ausgeübt wurden. Daraus errechnet sich ein Emissionserlös von 500 Mio. Dollar. EVOTEC will mit dem Nettoerlös unter anderem die Herstellungskapazitäten für Biologika in den USA erweitern. Angesichts dessen gerieten die Neunmonatszahlen ein wenig ins Hintertreffen. Während der Umsatz von 360,4 Mio. auf 425 Mio. bis 435 Mio. Euro zulegte, sank das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) wegen der Kosten für den Ausbau der Kapazitäten mit einer Produktionsanlage in den USA von 77 Mio. auf 68 Mio. bis 72 Mio. Euro. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Demnach soll der Umsatz auf 550 Mio. bis 570 Mio. Euro steigen. Im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen etwas mehr als eine halbe Mrd. Euro um. Beim operativen Gewinn werden 105 Mio. bis 120 Mio. Euro nach knapp 107 Mio. Euro im Vorjahr prognostiziert. Bis 2025 soll der Erlös dann die Milliardenschwelle erreichen. Das Ebitda soll dann mindestens 300 Mio. Euro betragen. Angesichts dessen kann die EVOTEC-Aktie weiterhin als Basisinvestment im deutschen Biotechsektor gesehen werden. Gut geeignet, um an der Story zu partizipieren, ist der Mini von BNP aus ZJ 36.2021. Die Barriere bei dem Papier ist bei 32,47 Euro eingezogen und somit rund 22 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entfernt. Der Hebel beträgt aktuell 3,35 (ISIN DE000PF8YL19).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



