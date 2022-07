Die mobile Zukunft gestalten

Doch angesichts überfüllter Städte und des fortschreitenden Klimawandels stehen Industrie und Gesellschaft hier vor großen Herausforderungen. Die Anforderungen an nachhaltige Konzepte sind hoch, denn die Mobilität der Zukunft soll vielfältiger, intelligenter, effizienter und vor allem sauberer werden. Verkehrsgewohnheiten, Fahrzeuge und Infrastrukturen stehen vor einem grundlegenden Wandel. Alternative Antriebstechnologien, intelligente Verkehrssysteme und selbstfahrende Autos stehen in den Startlöchern, um ein neues Zeitalter einzuläuten. Aber um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen, spielen auch Digitalisierung und Vernetzung aller Beteiligten eine große Rolle. Neue Verkehrsangebote (etwa Mobility Sharing, Mikromobilität oder öffentliches Transportwesen) und die Weiterentwicklung von Technologien (etwa Elektromobilität, Wasserstoff, autonomes Fahren, Ladeinfrastruktur und Batterieproduktion) stehen im Fokus.

Firmen, die die Mobilität der Zukunft mitgestalten, haben die Chance, in den kommenden Jahrzehnten in einer zentralen Branche einen Beitrag zu leisten und dabei eine internationale Spitzenstellung einzunehmen. Die Branche wird dadurch zum Motor für Innovation und Technik. Eine Möglichkeit, um gezielt in eine Vielzahl an Unternehmen aus ausgewählten Themenbereichen der Mobilitätsbranche zu investieren, bietet beispielsweise der Solactive Smart Mobility Index. Er wird von der Solactive AG berechnet und umfasst in der Regel 50 Unternehmen, die in der Transformation der Mobilitätsindustrie aktiv sind.

Die Auswahl der Mitglieder ist vollständig regelbasiert auf Basis des ARTIS-Konzepts (Algorithmic Theme Identification System). Im Fall des Solactive Smart Mobility Index identifiziert ARTIS Unternehmen, die ein erhebliches Engagement in der Bereitstellung von Produkten und/oder Dienstleistungen haben, die zur Smart-Mobility-Industrie beitragen oder von denen dies erwartet wird.

Der neue Solactive Smart Mobility Index fasst 50 Aktien aus den sieben Bereichen, Autonomes Fahren & Smarte Bauteile, Batterieproduktion, Autos der Zukunft, Ladeinfrastruktur, Wasserstoffwirtschaft und Mikromobilität zusammen. Der Tracker von Société Générale bildet die Wertentwicklung des Index, der eventuelle Nettodividenden reinvestiert, nach Abzug der Gebühr von 1,00 Prozent p.a. eins zu eins ab (ISIN DE000SH9YES5).

