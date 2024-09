Extra-Chance in der Immobilienbranche

Christian Scheid

Paukenschlag im deutschen Immobiliensektor: Vonovia will Deutsche Wohnen enger an sich binden.

Beide Unternehmen wollen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (BuG) abschließen. Die Mutter zielt damit auf höhere Durchgriffsrechte bei der Tochter ab. In dem (BuG) soll den außenstehenden Aktionären der Deutsche Wohnen von Vonovia ein Angebot auf Erwerb ihrer Aktien gegen eine Abfindung in Form von neu auszugebenden Aktien von Vonovia gemacht und für die Dauer des Vertrages eine jährliche Ausgleichszahlung gewährt werden. Die endgültige Ausgestaltung der Abfindungsregelung und jährlichen Ausgleichszahlung im Vertrag sollen in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen festlegt werden.

Die für den Abschluss des BuG benötigte Dreiviertelmehrheit der Stimmrechte auf der Hauptversammlung sollte kein Problem sein, angesichts einer Beteiligung von fast 87 Prozent von Vonovia an Deutsche Wohnen.

Spannend wird neben der Höhe der Ausgleichszahlung die Ermittlung des Tauschverhältnisses auf Basis eines Wertgutachtens. Einen Anhaltspunkt liefern die Nettovermögenswerte (NAVs) beider Unternehmen. Diese lagen per 30. Juni 2024 bei 44,48 Euro je Vonovia-Aktie und bei 42,01 Euro je Deutsche Wohnen-Papier. Umgerechnet auf den aktuellen Aktienkurs von Vonovia (31,82 Euro) würde Deutsche Wohnen demnach mit 30,05 Euro bewertet - und somit 20 Prozent höher als der aktuelle Aktienkurs.

Mit einem endlos laufenden Turbo von HSBC (ISIN DE000HS8XJ06) können risikobewusste Anleger daraus mehr als 100 Prozent machen, wenn unsere Rechnung aufgeht - und zwar schon in relativ kurzer Zeit. Denn Vonovia geht davon aus, "dass außerordentliche Hauptversammlungen im Dezember 2024 um die erforderliche Zustimmung gebeten werden." Sollte es danach zu Klagen durch "unzufriedene" Anleger kommen, ist selbst eine Abfindung in Bereich des NAVs von Deutsche Wohnen, 42,01 Euro je Anteilschein - oder sogar noch ein Stück darüber - drin.

