Pick of the Week: Marathon Petroleum

Vor dem Hintergrund der jüngsten Sanktionen gegen Russland verständigten sich Vertreter der in der Gruppe Opec+ zusammengeschlossenen Länder am Sonntag darauf, an dem im Oktober beschlossenen Kurs bis Ende 2023 festzuhalten. Die Opec-Länder unter Führung von Saudi-Arabien hatten vor zwei Monaten vereinbart, die Förderung ab November um täglich zwei Mio. Barrel zu reduzieren, um höhere Preise zu erreichen. Geholfen hat es bislang nur wenig. Im Gegenteil: Sowohl die US-Sorte WTI als auch die Nordseemarke Brent entfernen sich immer weiter von Jahreshöchstständen, die sie im Zuge des Ukraine-Kriegs markiert hatten. Hintergrund ist die weltweite Angst vor einem wirtschaftlichen Abschwung. In dem Zusammenhang verwundert es, dass die Aktien der Ölkonzerne noch immer in der Nähe ihrer 2022er-Hochs notieren. Die fundamental günstige Bewertung wirkt sich sicherlich stützend aus, allerdings dürften die Unternehmensgewinne bei anhaltend schwachen Ölpreisen unter Druck kommen - und damit auch die Aktienkurse. Auch die Papiere von Marathon Petroleum befinden sich in Bestform und haben erst vor wenigen Tagen bei 127,62 Dollar ein Rekordhoch markiert. Der Konzern gehört zu den größten Veredlern von Kraftstoff im Mittleren Westen der USA und setzte im vergangenen Geschäftsjahr Waren und Dienstleistungen im Wert von 120 Mrd. Dollar - bei einem Gewinn von 9,74 Mrd. Dollar. Die Stärke der Aktie verwundert, schließlich war in den vergangenen Jahren ein verblüffender Gleichlauf zwischen dem Kurs und den Ölpreisen bzw. der Raffineriemarge zu beobachten. In den vergangenen Monaten hat hier eine klare Entkopplung stattgefunden. Da früher oder später der Aktienkurs nach unten folgen müsste, zumindest aber kein neues Hoch markieren sollte, ergibt sich ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis für einen Discount Put von Vontobel. Bei dem Papier, bei dem der Cap knapp unterhalb des jüngsten Hochs eingezogen ist, beträgt die maximale Renditechance 28,6 Prozent (ISIN DE000VV988U3).

