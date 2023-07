Redcare Pharmacy: Zweifel kommen auf

Christian Scheid

Deutlich an Tempo zugelegt hat im zweiten Quartal die Onlineapotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke Euro).

Der Erlös ist von April bis Juni um 47 Prozent auf 421 Mio. Euro geklettert. Dabei hat das Unternehmen auch von der Übernahme von MediService profitiert. Doch auch organisch ging es kräftig nach oben: Der Umsatz kletterte um 26 Prozent auf 361 Mio. Euro. Die Erlöse mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten (Non-Rx) ist um 27 Prozent auf 324 Mio. Euro gestiegen. Die Zahl der aktiven Kunden wuchs um rund 400.000 auf 10,1 Mio. - im Jahresvergleich ein Plus von 1,5 Mio.

Analysten reagierten erfreut auf das Zahlenwerk: Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel von 130 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Arznei-mittel¬händler habe ein exzellentes zweites Quartal hinter sich, welche die nachhaltigen Marktanteilsgewinne gegenüber Konkurrenten und stationären Apotheken belegten. Deutsche Bank Research hob die deutlich übertroffenen Erwartungen hervor und hat die Einstufung ebenfalls auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen.

Sehr erfreulich ist das starke Wachstum im DACH-Segment mit einem Erlösplus um 52 Prozent auf 335 Mio. Euro. Mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 97 Mio. Euro - satte 196,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Bereinigt um den Anteil von MediService betrug der Rx-Umsatz im zweiten Quartal 37 Mio. Euro, was einer Steigerung von 12,8 Prozent entspricht. Gerade im Rx-Bereich erhofft sich Redcare Pharmacy einen Umsatzschub durch die für den 1. Januar 2024 geplante landesweite Einführung des E-Rezeptes. Bereits seit Anfang Juli ist es in ersten Apotheken möglich, E-Rezepte mittels der Versichertenkarte der Krankenkasse einzulösen. Die Analysten von Berenberg geben jedoch zu bedenken, dass dieses Verfahren für Online-Ver¬sen-der eine Benachteiligung ist. "Da die Lösung physisch bleibt und noch keine Kompatibilität für Online-Apotheken geschaffen wurde, ist unklar, wie sich der adressierbare E-Rezept-Markt für Online-Apo-theken tatsächlich entwickeln wird". Laut einem Bericht des Fach¬magazins "Apotheke Adhoc" stockt die Suche nach einer Alternative für den Online-Handel ohne physisches Auslesen der Karte. Kein Wunder, dass es bei der Redcare-Aktie nach dem starken Lauf zu Gewinnmitnahmen kam. Wir raten Anlegern, ihre Gewinne in Long-Positionen mitzunehmen und in Seitwärtsinstrumente zu wechseln. Dazu ist ein Discounter der DZ BANK (ISIN DE000DW3PKT9) ideal geeignet.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



