Telekommunikation: Spekulationen ohne Ende

Er betonte, dass er eine "Konsolidierung zu den richtigen Bedingungen unterstützt". Er setze sich bei Regulierungsbehörden in Europa für sinnvolle Fusionen und Kooperationen ein, um die Renditen zu verbessern und umfangreiche Investitionen in 5G und Glasfaser zu fördern. Nun gerät Vodafone selbst in den Fokus: Bei den Briten ist der aktivistische Investor Cevian eingestiegen, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Die Schweden hätten in den vergangenen Monaten Gespräche mit Vodafone-Vertretern geführt. Ziel von Cevian sei es, den Konzern zu Performanceverbesserungen zu bewegen. Eine dieser Verbesserungen könnte darauf abzielen, das Funkturmgeschäft mit dem der Deutschen Telekom und von Orange zusammenzuführen. An der Börse kamen die Spekulationen gut an: Die Aktien von Vodafone, Deutsche Telekom und Orange konnten deutlich zulegen. Auch abgesehen davon ist der europäische Telekommunikationssektor derzeit in Bewegung: Der US-Investor KKR will Telecom Italia (TIM) kaufen und bietet 0,505 Euro je Aktie. Allerdings lehnt Großaktionär Vivendi die Offerte, die noch nicht bindend ist, angeblich als zu niedrig ab. Kein Wunder: Vivendi hat beim Einstieg im Schnitt 1,07 Euro je TIM-Aktie bezahlt. Laut Spekulationen sei der Großaktionär bei Kursen zwischen 70 und 90 Cent abgabebereit. Ob es zu einem erhöhten und vor allem offiziellen Angebot kommt, ist unklar. Zumal der italienische Staat ein Mitspracherecht hat. Nach Telecom Italia gerät auch die BT Group ins Visier. Bereits im Juni vergangenen Jahres war Altice mit zwölf Prozent eingestiegen. Damals wurde eine Komplettübernahme dementiert. Gleichwohl war Altice erst einmal von weiteren Aktionen gesperrt. Diese Sperre läuft nun aus. Auch Finanzinvestoren wird Interesse am Festnetz der BT Group nachgesagt. Insgesamt dürfte der Sektor also im Aufwind bleiben - ein guter Zeitpunkt, um gehebelt auf den STOXX Europe 600 Telecommunications zu setzen (ISIN DE000PX1J9T5).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



