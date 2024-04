TUI: Willkommen zurück in Deutschland!

Christian Scheid

Der weltgrößte Reisekonzern TUI ist auch an der Börse wieder ein deutsches Unternehmen.

Vor wenigen Tagen kehrte die Aktie, deren Hauptnotiz fast zehn Jahre lang in London erfolgte, nach Frankfurt zurück. Konzernchef Sebastian Ebel bezeichnete den Schritt als "Meilenstein". Der Manager läutete zusammen mit Finanzvorstand Mathias Kiep in Frankfurt die Börsenglocke. Der erste Kurs der Aktie lag bei 7,73 Euro.

Mit der Rückkehr nach Deutschland steigen die Chancen, in einen der Auswahlindizes der Deutschen Börse aufgenommen zu werden. Experten rechnen bereits per 24. Juni mit dem Einzug in den MDAX. Die Entscheidung dazu gibt die Deutsche Börse bereits am 5. Juni um kurz nach 22 Uhr bekannt. Sollte es TUI in den MDAX schaffen, müssen passive Indexfonds die Änderung umsetzen. Auch bei klassischen, aktiv gemanagten Fonds könnte das Kaufinteresse spürbar zunehmen.

Auch abgesehen davon ist TUI auf Kurs. "Als ersten Schritt wollen wir das Unternehmen erst einmal auf das richtige Profitabilitätsniveau bringen", sagte CFO Mathias Kiep gegenüber dem Anlegermagazin Der Aktionär. "Dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, um mindestens 25 Prozent operativ zu wachsen." Kurzum: Anleger sollten beim Turbo Bull von UniCredit aus Ausgabe 10/24 (ISIN DE000HC91HE2) kein Stück aus der Hand geben. Auch für Neueinsteiger ist der Schein interessant.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



