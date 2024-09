Voll auf den KI-Zug aufgesprungen

Christian Scheid

Laut Berechnungen von HQ Trust stand SAP im ersten Halbjahr für 40 Prozent der DAX-Performance.

Werte in diesem Artikel

Kein Wunder, dass die Anleger die Aktie des Softwarekonzerns ganz besonders im Blick haben. Im Einklang mit dem Leitindex hat auch die SAP-Aktie vor wenigen Tagen einen neuen Rekordstand erreicht. Dabei wurde erstmals die magische Marke von 200 Euro überschritten. Da sich der Titel in einem blitzsauberen Aufwärtstrend befindet, ist charttechnisch sehr positiv zu werten.

Fundamental gesehen ist die Aktie jedoch kein Schnäppchen mehr: Während das 2024er-KGV bei knapp 76 liegt, beträgt die Marktkapitalisierung das 6,5-fache der für das gleiche Jahr geschätzten Erlöse. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre lagen diese Kennziffern bei 34,4 bzw. 3,9. Damit zeigt sich, dass aktuell bereits ein großes Stück KI-Fantasie eingepreist ist. Doch hat SAP hier auch einiges zu bieten. Anfang des Jahres hat der Konzern extra den Bereich Künstliche Intelligenz eingerichtet. Mit der neuen Struktur unterstreicht SAP die zentrale Bedeutung von Business AI als strategischer Treiber für das weitere Wachstum.

Für Unterstützung sorgt auch das aktuelle Aktienrückkaufprogramm, dessen dritte Tranche kürzlich gestartet wurde. SAP beabsichtigt, vom 2. September 2024 bis spätestens zum 25. April 2025 eigene Aktien für bis zu 1,6 Mrd. Euro über die Börse zu erwerben. Allein in den ersten September-Tagen hat das Unternehmen bereits etwas mehr als eine Mio. Stück für fast 207 Mio. Euro eingesammelt. Eine clevere Alternative zur Aktie ist ein klassisches Bonuszertifikat von Vontobel (ISIN DE000VD4C6V1). Denn sofern es weiter nach oben geht, sind Anleger damit voll dabei. Zudem ist eine Rückzahlung von 190 Euro sicher, sofern die Aktie niemals auf oder unter 140 Euro fällt - ein Puffer von 29,2 Prozent entfernt. Davon abgesehen bleibt auch das Bonus Cap von BNP Paribas aus ZJ 22/24 interessant (ISIN DE000PC670G7).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.