Wachstum beschleunigt

Das Leasingneugeschäft kletterte in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47,4 Prozent auf 587,4 Mio. Euro, wie das Unternehmen auf Basis erster Eckdaten mitteilte. Es war damit das dritte Quartal in Folge, in dem Grenke das Tempo beim Zuwachs des Neugeschäfts steigern konnte. Im Schlussviertel 2021 hatte das Plus bei 22,1 Prozent gelegen, in den ersten drei Monaten dieses Jahres bei 36,5 Prozent. Entsprechend zufrieden zeigte sich Vorstandschef Michael Bücker: "Mit diesem Ergebnis bestätigen sich unsere Erwartungen, dass wir zurück sind auf einem stabilen, nachhaltigen Wachstumskurs." Die Marge, gemessen am Deckungsbeitrag 2, sackte jedoch von 18,1 auf 15,9 Prozent ab. Sie liegt damit rund einen Prozentpunkt unter der Zielgröße von 17,0 Prozent. Das Management erklärte dies unter anderem damit, dass höhere Refinanzierungskosten infolge der gestiegenen Zinsen noch nicht vollständig weitergegeben werden konnten - fügte aber hinzu, dass dies ein Prozess sei, der üblicherweise ein Quartal beanspruche. Die DB2-Marge hinke daher lediglich temporär hinterher. Gleiches gelte für die DB1-Marge, die in im zweiten Quartal mit 10,4 Prozent 1,4 Prozentpunkte unter der Vorjahresperiode lag. Auch Warburg Research-Analyst Marius Fuhrberg schätzt den Margenrückgang als vorübergehenden Effekt ein. Er attestierte dem IT-Leasinganbieter außerdem ein exzellentes Wachstum in allen Regionen - und sieht ihn daher auf einem guten Weg, die Ziele für das Jahr zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Der Discounter aus ZJ 21.2022 bleibt interessant (ISIN DE000DV8HKZ3).

